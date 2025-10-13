“Se llevaron mi esfuerzo de cinco años”: mujer denuncia el robo de su motocicleta

Una mujer denunció el robo de su motocicleta, ocurrido en el cuarto anillo y Radial 10 de la ciudad de Santa Cruz. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a tres personas implicadas, dos a bordo de una moto y una más a pie. Aprovecharon que no había nadie en la zona para llevarse el vehículo en cuestión de segundos.

La víctima, relató con impotencia que la motocicleta era su única herramienta de trabajo y un bien que le costó años de esfuerzo.

“Me robaron mi moto afuera de la casa de mi abuela, donde estaba con mi hija. A eso de las 22:00 pasaron en una moto, vieron que nadie estaba por ahí y se la alzaron. Parece que me estaban siguiendo o rondando por la zona porque la vieron fácil”, contó.

Según su testimonio, los delincuentes actuaron con rapidez y coordinación. “Eran tres personas. Uno bajó, revisó que nadie los mire, movió la moto y los otros dos lo ayudaron a empujarla. Todo fue muy rápido”, explicó.

La víctima lamentó la pérdida, ya que dependía completamente del vehículo para su trabajo y para movilizar a su hija. “Es doloroso porque fue mi esfuerzo de cinco años. A uno le cuesta tener sus cosas, y que venga gente así y se las lleve, duele mucho”, expresó con impotencia.

Las imágenes captadas muestran que los responsables llevaban cascos, lo que dificulta su identificación. La víctima acudió a Diprove para formalizar la denuncia, sin embargo, asegura que hasta el momento no recibió mayores avances en la investigación.

“El comandante que lleva mi caso me dijo que están buscándola, pero no me han dado más información. Solo espero que se haga justicia”, añadió.

