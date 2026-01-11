TEMAS DE HOY:
Un autobús envuelto en llamas circuló a toda velocidad por una autopista en Brasil

Las impactantes imágenes muestran al vehículo turístico totalmente incendiado antes de salirse del camino.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 12:15

Un impactante video captó el momento exacto en que un autobús turístico, completamente envuelto en fuego y humo, avanzaba a toda velocidad por una autopista en el estado de Minas Gerais en Brasil. Las imágenes generaron pánico inmediato en redes sociales debido a la trayectoria errática del vehículo antes de abandonar la carpeta asfáltica.

A pesar de la gravedad del siniestro y los reportes preliminares de heridos, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas qué lamentar. "Los 47 ocupantes fueron evacuados a tiempo y no hubo heridos", informaron los bomberos locales para brindar tranquilidad tras la viralización del metraje.

