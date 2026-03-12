Primer Duelo de Voces deja fuera a Bryan Ojeda y mete a Ronny Rojas en la competencia

La noche de audiciones en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical que se emite por Red Uno, cerró con el primer Duelo de Voces de la competencia, un enfrentamiento directo que definió quién continuaba en carrera.

El último participante en subir al escenario fue Ronny Rojas, un joven de 24 años proveniente del Beni, quien interpretó la canción “Me volví a acordar de ti” de Los Ángeles de Charly, llevando al escenario un ritmo de cumbia que logró convencer al jurado.

El primer duelo de la temporada

Tras su presentación, los jueces deliberaron rápidamente y decidieron activar el primer Duelo de Voces del programa.

El elegido para enfrentarlo fue Bryan Ojeda, quien ocupaba la primera silla de la competencia tras haber avanzado con una interpretación de música chaqueña.

Para definir al ganador, ambos participantes fueron retados a interpretar el estribillo de “Me enamoré de ti ¿y qué?” del cantante Américo.

El veredicto final

Luego de escuchar a ambos concursantes, el jurado tomó su decisión final.

El encargado de anunciar el resultado fue Tito Larenti, quien confirmó que Ronny Rojas se quedaba con la silla.

“El Duelo de Voces tuvo un resultado. Los jueces hemos decidido y quien se merece esta silla es Ronny Rojas. Queda eliminado Bryan Ojeda”.

Con esta determinación, Ronny Rojas ingresó a las 16 sillas de la competencia, mientras que Bryan Ojeda quedó fuera del programa.

Las 16 sillas ya están ocupadas

Con este resultado, las 16 sillas de la competencia quedaron completamente ocupadas. Sin embargo, la batalla continúa.

En la siguiente gala de La Gran Batalla: Duelo de Voces, nuevos participantes buscarán desafiar a quienes ya tienen un lugar, con el objetivo de arrebatarles la silla y seguir avanzando hacia el sueño de convertirse en la próxima gran voz del país.

