No logró convencer: Pablo Cueto quedó fuera de La Gran Batalla - Duelo de Voces

La competencia continúa en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical transmitido por Red Uno, donde cada presentación puede definir el futuro de los participantes.

El tercer concursante en subir al escenario fue Pablo Cueto, un joven de 20 años proveniente de Santa Cruz de la Sierra, quien además de dedicarse a la música trabaja vendiendo panchitos en la zona de Equipetrol.

Para su audición eligió interpretar la canción “Mentira la Verdad” de la banda argentina Airbag.

Aunque la presentación comenzó con buenas sensaciones, no terminó de convencer completamente al jurado.

Opiniones divididas del jurado

El juez Marco Veizaga destacó el inicio de la interpretación, pero señaló problemas de afinación en el desarrollo de la canción.

“Me envolviste en tu melodía al inicio, pero siento que debes tener más control para cantar este estilo de música. Hubo varias desafinaciones y te descontrolaste. Para mí no merece una silla”.

Por su parte, Diego Ríos tuvo una percepción distinta y consideró que el participante sí logró conectar con el tema en algunos momentos.

“Te sentí bastante metido en la canción en algunas partes. Para mí se merece una silla”.

Sin embargo, Alenir Echeverría también consideró que la presentación no era suficiente para avanzar dentro de la competencia.

Segunda oportunidad que no cambió el resultado

Ante las opiniones divididas, Marco Veizaga le pidió al participante interpretar otro fragmento musical para evaluar mejor su capacidad.

Pese a esta nueva oportunidad, el juez mantuvo su veredicto, y con la mayoría de votos en contra Pablo Cueto no logró obtener una silla, quedando fuera de la competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play