La gran batalla

Los nervios le jugaron en contra: Luis Vaca deja La Gran Batalla - Duelo de Voces

Aunque el jurado destacó su color de voz, los nervios y algunos problemas de afinación marcaron la presentación del participante, que finalmente quedó fuera de la competencia.

Silvia Sanchez

11/03/2026 20:47

Los nervios le jugaron en contra: Luis Vaca quedó fuera de La Gran Batalla
Santa Cruz, Bolivia

La noche de audiciones continuó en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical transmitido por Red Uno, donde cada interpretación es determinante para conseguir una de las codiciadas sillas de clasificación.

En esta ocasión fue el turno de Luis Vaca, quien subió al escenario para interpretar “Procuro Olvidarte”, popularizada por el cantante mexicano Alejandro Fernández.

Pese a la intensidad de su interpretación y al timbre de voz que mostró durante la canción, no logró convencer completamente al jurado y quedó fuera de la competencia.

El jurado señaló nervios y problemas de afinación

La jueza Alenir Echeverría fue contundente en su evaluación y señaló que los nervios influyeron en la presentación del participante.

“Estoy preocupada, porque quien tiene la certeza de que canta bien tiene que venir a cantar y no a temblar. Los nervios les han jugado de una manera terrorífica a muchos. Tienes un color de voz excepcional, pero no merece silla esta noche”.

Por su parte, Diego Ríos también destacó el timbre del concursante, aunque indicó que hubo problemas en el tono.

“El color de voz es bueno para el tipo de canciones que interpretas, pero sentí que estabas arriba del tono. Para mí no mereces”.

Un voto de confianza que no fue suficiente

El juez Tito Larenti fue el único que decidió otorgarle su voto de confianza, señalando que sería injusto no darle una oportunidad.

Sin embargo, Marco Veizaga consideró que, pese a la calidad vocal mostrada, la presentación no fue suficiente para avanzar.

Con la mayoría de votos en contra, Luis Vaca no logró obtener una silla y quedó fuera de la competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

