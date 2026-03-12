“Le pusiste magia al escenario”: Mikaela conquista al jurado de La Gran Batalla - Dulce de Voces

La segunda noche de audiciones en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical que se transmite por Red Uno, continuó con una presentación que logró conmover al jurado.

La penúltima participante de la noche fue Mikaela Malky, quien subió al escenario para interpretar “En otra Vida”, una emotiva canción de Yami Safdie y Lasso.

Su actuación destacó por la dulzura y sensibilidad con la que interpretó el tema, logrando convencer a los jueces y asegurando su continuidad en la competencia.

El jurado destacó su sensibilidad

El juez Diego Ríos elogió la forma en que la participante transmitió emociones durante su interpretación.

“La dulzura que tienes es impresionante, es excepcional lo que hiciste. Mereces una silla”.

Por su parte, la jueza Alenir Echeverría coincidió en que la joven debía continuar en la competencia.

Mientras tanto, Tito Larenti le recomendó trabajar más en la técnica de respiración, aunque también decidió darle su voto de confianza.

La silla 16 de la competencia

Finalmente, el juez Marco Veizaga destacó la honestidad y la emoción que transmitió sobre el escenario.

“Es la presentación más honesta, le pusiste magia al escenario”.

Con el respaldo del jurado, Mikaela Malky logró la silla número 16 de La Gran Batalla: Duelo de Voces, quedando a solo un lugar de completar las 16 sillas de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play