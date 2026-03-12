TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Con “Sueños Rotos”, Nickole Vargas conquistó una silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La participante logró convencer al jurado con su interpretación del tema de La Quinta Estación y aseguró su lugar en la siguiente etapa de la competencia.

Silvia Sanchez

11/03/2026 20:49

Su dulce voz le dio una silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

La competencia continúa en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical transmitido por Red Uno, donde cada presentación puede cambiar el rumbo de los participantes.

En esta ocasión fue el turno de Nickole Vargas, quien subió al escenario para interpretar “Sueños Rotos”, una de las canciones más conocidas de la banda española La Quinta Estación.

Su actuación logró convencer al jurado, que destacó la dulzura de su voz, aunque también le hicieron algunas observaciones para mejorar su técnica vocal.

Recomendaciones del jurado

La jueza Alenir Echeverría señaló que la participante tiene buenas cualidades vocales, pero que debe trabajar más en los registros altos.

“No sé qué pasó, tienes una buena voz, pero en los altos está mal colocada. Hay que trabajar para poder llegar mejor a esas notas”.

Por su parte, el juez Diego Ríos destacó su talento y decidió darle su voto de confianza para continuar en la competencia.

“Tienes muy buena voz, pero hay que avanzar. Te daré mi voto de confianza”.

Una silla asegurada

Finalmente, los jueces Tito Larenti y Marco Veizaga coincidieron en que la presentación merecía una silla, aunque también recomendaron seguir trabajando en su técnica y estilo.

Con el respaldo del jurado, Nickole Vargas logró asegurar una silla y continúa avanzando en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

