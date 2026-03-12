Niña muere tras ser obligada a realizar 100 abdominales como castigo por llegar tarde a clases

Un caso de maltrato infantil ha causado conmoción e indignación a nivel internacional luego de que una niña de 8 años falleciera tras recibir un castigo físico por parte de su maestra en la India.

El hecho ocurrió en una escuela primaria, donde la menor fue obligada a realizar 100 abdominales como castigo por haber llegado tarde a clases.

De acuerdo con reportes locales, la profesora habría exigido a la estudiante realizar los ejercicios con su mochila sobre el pecho, lo que aumentó considerablemente el esfuerzo físico. La niña, que padecía anemia, no habría podido soportar el castigo.

Testigos indicaron que, tras completar los abdominales, la menor comenzó a llorar y poco después se desplomó en el piso frente a sus compañeros.

Ante la emergencia, fue trasladada a un hospital cercano; sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a una inflamación pulmonar que le provocó graves dificultades respiratorias.

Las autoridades iniciaron una investigación y días después procedieron con la detención de la docente, que enfrenta cargos por homicidio culposo no constitutivo de asesinato.

