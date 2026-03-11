Sigue minuto a minuto el debate por la Gobernación de La Paz

La Paz vive esta noche el debate entre candidatos a la Gobernación, un espacio organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) para que las distintas fuerzas políticas presenten y contrasten sus propuestas rumbo a las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo.

El encuentro reúne a representantes de diversas organizaciones y alianzas políticas que buscan dirigir la administración departamental paceña.

Durante el debate, los candidatos abordan temas vinculados con salud, educación, autonomías y la problemática de la minería ilegal y el medio ambiente, ejes que forman parte de la agenda planteada para el intercambio de propuestas.

Participación por bloques

El evento está dividido en dos bloques de participación, en los que intervienen los representantes de las distintas organizaciones políticas habilitadas para la elección.

En cada intervención, los candidatos presentan sus propuestas de gestión departamental, responden preguntas y contrastan posiciones frente a los principales desafíos del departamento.

Normas para el desarrollo del debate

El Tribunal Electoral Departamental estableció reglas para garantizar un desarrollo ordenado del encuentro.

Entre ellas, se prohíbe el uso de lenguaje ofensivo o discriminatorio, así como ataques a la vida personal de otros candidatos. También está restringido portar pancartas, apuntes o dispositivos electrónicos en los atriles.

El moderador tiene la facultad de retirar la palabra a los participantes que incumplan estas disposiciones.

