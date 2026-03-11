Perros que mataron a otra mascota quedan bajo custodia de Zoonosis de Sacaba

Los dos perros que atacaron y provocaron la muerte de otro can en la urbanización Consorcio Maderero, en el municipio de Sacaba, fueron trasladados a la Unidad de Zoonosis de la Alcaldía, donde permanecerán bajo observación y evaluación de su comportamiento.

La responsable de Zoonosis, Valeria Veizaga, informó que los animales, un pastor alemán llamado Kiara y un san Bernardo de nombre Beto, de entre tres y cuatro años aproximadamente, fueron recogidos del domicilio de sus propietarios luego de que estos se comunicaran con la unidad municipal.

“Se dejó la citación el día de ayer y la propietaria se comunicó con nosotros para indicarnos que podíamos pasar por el domicilio a recoger a los perros. Inmediatamente nos dirigimos al lugar para trasladarlos”, explicó.

Según la funcionaria, los canes no se encuentran en óptimas condiciones. El perro de raza san Bernardo presenta heridas en la cola que, presuntamente, serían producto de peleas con otros animales.

Los propietarios acudieron posteriormente a Zoonosis, donde se les informó que deberán asumir sanciones económicas establecidas en la ordenanza municipal, debido a que los perros se encontraban en situación de calle y por la agresión que causó la muerte de otro can.

Veizaga indicó que los animales permanecerán al menos dos semanas en evaluación para determinar su comportamiento. Además, adelantó que no volverán a ser entregados a sus dueños.

“Los perros van a permanecer en Zoonosis y no retornarán al domicilio, porque si esto ocurrió una vez podría volver a pasar. No podemos permitir que se repita”, señaló.

La responsable aclaró que los animales no son responsables de lo ocurrido y atribuyó el hecho a la falta de control de los propietarios.

“Los perritos no tienen la culpa. Muchas veces los dueños abren las puertas y los dejan salir a la calle sin supervisión. Los perros deberían salir con correa, pechera y bajo control de sus propietarios”, afirmó.

Antecedentes

Vecinos de la urbanización Consorcio Maderero denunciaron que dos perros de raza atacaron violentamente a otro can en la vía pública, provocándole la muerte.

Mira la programación en Red Uno Play