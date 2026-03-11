TEMAS DE HOY:
(Video) Cámaras registran supuesto “niño fantasma” en Adepcoca

Un hecho inusual registrado por cámaras de seguridad en el mercado de Adepcoca, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, ha generado sorpresa y todo tipo de comentarios en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de lo que algunos testigos describen como la aparición de un supuesto “niño fantasma”.

Juan Marcelo Gonzáles

10/03/2026 21:08

Foto: Fantasma en Adepcoca
La Paz

El incidente habría ocurrido alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando las cámaras de videovigilancia instaladas en los galpones del mercado captaron una figura que, según quienes observaron las imágenes, tendría la forma de un niño caminando por el lugar.

Las imágenes muestran a una silueta desplazándose por el interior del mercado en horas de la madrugada, cuando el recinto se encontraba prácticamente vacío.

Testigos aseguran haber visto al “niño”

Desde la dirigencia de Adepcoca señalaron que el hecho fue reportado por personas que se encontraban en el lugar durante la madrugada.

Según su relato, la figura habría sido vista deambulando por los galpones del mercado de la hoja de coca, para luego desaparecer repentinamente.

“Los compañeros que estaban dentro del galpón nos refieren que a las 2 de la mañana habría andado un niño y posteriormente ha desaparecido de la nada”, indicaron desde la institución.

Video se vuelve viral

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya circulan en redes sociales, donde usuarios han compartido distintas interpretaciones del suceso, desde teorías paranormales hasta posibles explicaciones técnicas o visuales.

 

