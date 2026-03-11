¡Indignante! Maestra de kínder fotografiaba a niños castigados y enviaba las imágenes a los padres

Padres denunciaron que sus hijos fueron sometidos a castigos humillantes en el aula. La Defensoría de la Niñez inició una investigación por posible maltrato psicológico.
10/03/2026 21:11
Padres de familia denunciaron un presunto caso de maltrato psicológico contra estudiantes del nivel inicial en un kínder, donde una maestra habría castigado a los niños colocándolos con la cabeza hacia abajo y tomando fotografías para enviarlas al grupo de padres.
Según explicó el abogado Jesús Ancalle, la denuncia llegó a una plataforma ciudadana luego de que varios padres alertaran sobre la situación y compartieran imágenes del castigo aplicado en el aula.
“La maestra, en son de castigo, sienta a los niños cabeza abajo, como se ve en las imágenes, y tiene la osadía de sacar fotos para enviarlas al grupo de padres”, señaló Ancalle.
De acuerdo con el jurista, las fotografías habrían sido enviadas junto a reclamos dirigidos a los padres, señalando que no se podía trabajar con los estudiantes porque no contaban con su texto escolar.
“Es una forma de presionar al padre de familia castigando a los niños”, afirmó.
Ancalle indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Defensoría de la Niñez, institución que deberá investigar los hechos y determinar responsabilidades.
“Esto es un delito por maltrato psicológico. Deben tomarse las acciones correspondientes y abrir un proceso disciplinario contra la maestra y la auxiliar que estaba en horas de clase”, sostuvo.
El abogado remarcó que este tipo de conductas vulnera los derechos de los menores y no puede considerarse solo una falta administrativa.
“La maestra ha roto los límites y ha llegado a cometer no solo faltas administrativas, sino delitos”, enfatizó.
Los padres esperan que las autoridades educativas y la Defensoría de la Niñez intervengan para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los estudiantes.
