¡Indignante! Maestra de kínder fotografiaba a niños castigados y enviaba las imágenes a los padres

Padres de familia denunciaron un presunto caso de maltrato psicológico contra estudiantes del nivel inicial en un kínder, donde una maestra habría castigado a los niños colocándolos con la cabeza hacia abajo y tomando fotografías para enviarlas al grupo de padres.

Según explicó el abogado Jesús Ancalle, la denuncia llegó a una plataforma ciudadana luego de que varios padres alertaran sobre la situación y compartieran imágenes del castigo aplicado en el aula.

“La maestra, en son de castigo, sienta a los niños cabeza abajo, como se ve en las imágenes, y tiene la osadía de sacar fotos para enviarlas al grupo de padres”, señaló Ancalle.

De acuerdo con el jurista, las fotografías habrían sido enviadas junto a reclamos dirigidos a los padres, señalando que no se podía trabajar con los estudiantes porque no contaban con su texto escolar.

“Es una forma de presionar al padre de familia castigando a los niños”, afirmó.

Ancalle indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Defensoría de la Niñez, institución que deberá investigar los hechos y determinar responsabilidades.

“Esto es un delito por maltrato psicológico. Deben tomarse las acciones correspondientes y abrir un proceso disciplinario contra la maestra y la auxiliar que estaba en horas de clase”, sostuvo.

El abogado remarcó que este tipo de conductas vulnera los derechos de los menores y no puede considerarse solo una falta administrativa.

“La maestra ha roto los límites y ha llegado a cometer no solo faltas administrativas, sino delitos”, enfatizó.

Los padres esperan que las autoridades educativas y la Defensoría de la Niñez intervengan para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play