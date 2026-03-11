Continúa la búsqueda de un pescador desaparecido en Colpa Bélgica

Las brigadas de auxilio y la Policía Boliviana mantienen un operativo para dar con el paradero de Emilio Camargo, el pescador que continúa desaparecido tras ser arrastrado por el río en Colpa Bélgica, Santa Cruz. El incidente ocurrió la madrugada de este martes cuando la víctima y un acompañante intentaron cruzar el cauce y fueron sorprendidos por una fuerte riada.

Cerca de las 10:00 a.m., los rescatistas lograron localizar con vida al amigo de Camargo, quien se mantenía a flote sujetado a un trozo de madera.

"Fue auxiliado inmediatamente por testigos y dragueros, para luego ser derivado a un centro médico con diagnóstico reservado", informó Carlos Canaviri, oficial de Bomberos de la Policía.

A pesar del despliegue tecnológico, que incluye el uso de drones para el monitoreo aéreo, las autoridades confirmaron que aún no hay rastros del hombre de 41 años. "Se ha realizado un barrido exhaustivo desde el punto de origen hasta la zona de La Guardia sin obtener resultados positivos hasta el momento", detalló el vocero policial.

Las labores de rastreo debieron ser suspendidas temporalmente al caer la noche debido a la escasa visibilidad y las persistentes condiciones climáticas adversas. Sin embargo, Canaviri aseguró que dos grupos especializados retomarán las actividades de búsqueda a primera hora de este miércoles para agotar todas las posibilidades.

Este suceso se suma a otros incidentes similares registrados recientemente en los municipios de La Guardia y El Torno, provocados por el incremento violento del caudal. Las autoridades advirtieron que la imprudencia de intentar cruzar el río bajo estas condiciones representa un riesgo mortal para los ciudadanos.

Finalmente, la Policía instó a la población a reportar cualquier hallazgo o emergencia a la línea gratuita 119 o al número de WhatsApp 78111984.

