Comunidad

Levantan bloqueo en Yapacaní: dan cuarto intermedio de 72 horas

Ante las medidas de presión, hoy en la mañana se firmó un acuerdo con el Gobierno.

Ximena Rodriguez

10/03/2026 19:51

A pesar del acuerdo firmado esta mañana con el Gobierno, el bloqueo en Yapacaní continuó en horas de la noche interrumpiendo el flujo vehicular en la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba. Sin embargo, aproximadamente a las 20:30 fue suspendido debido al cuarto intermedio de 72 horas convenido con el Gobierno.

El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, aseguró en la mañana tras la reunión que la prioridad era habilitar el paso de manera inmediata. "Al momento de esta firma se libera la carretera; somos un gobierno de diálogo y no hace falta ninguna medida de presión", afirmó la autoridad.

