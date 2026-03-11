TEMAS DE HOY:
Internacionales

Imágenes sensibles: Joven muere tras caer de un autobús en movimiento en Brasil

La joven permaneció hospitalizada durante tres días tras el accidente ocurrido en São Sebastião, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/03/2026 22:33

Brasil

Una joven de 26 años perdió la vida tras caer de un autobús del transporte público en movimiento en la ciudad de São Sebastião, ubicada en el litoral norte del estado de São Paulo, Brasil.

La víctima fue identificada como Renata Yassu Nakama, quien sufrió graves heridas luego de precipitarse desde el vehículo mientras este se encontraba en circulación. Tras el accidente, la joven fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona para recibir atención médica.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, Renata permaneció internada en estado crítico y falleció tres días después a causa de las lesiones sufridas.

El caso generó conmoción entre los habitantes de la región y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en el transporte público, especialmente en lo que respecta a las puertas de los autobuses y los protocolos para evitar que los pasajeros viajen en situaciones de riesgo.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades. Mientras tanto, familiares y amigos de la joven expresaron su dolor por la repentina pérdida.

