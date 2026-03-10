Un brutal caso de violencia contra un menor conmociona a Tabira, en el noreste de Brasil, donde un niño de dos años fue asesinado a golpes, lo que desató una ola de indignación que terminó con el linchamiento del principal sospechoso.

La víctima fue identificada como Arthur Ramos Nascimento, quien ingresó con graves lesiones al Hospital Regional Afogados da Ingazeira, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.

Los principales sospechosos

De acuerdo con la investigación de la Policía Civil de Pernambuco, el niño se encontraba bajo el cuidado de Antonio Lopes Severo, conocido como “Frajola”, y Giselda da Silva Andrade, quienes fueron señalados como los principales sospechosos del homicidio.

Las autoridades indicaron que la pareja ya tenía antecedentes por delitos como tráfico de drogas y asesinato, según informó el portal brasileño g1.

Tras el crimen, ambos huyeron, por lo que se emitieron órdenes de captura en su contra.

Captura y linchamiento

Luego de varios operativos, los sospechosos fueron localizados en una zona rural de Carnaíba, a unos 50 kilómetros de Tabira, donde fueron detenidos por efectivos policiales.

Sin embargo, al ser trasladado a una comisaría, Antonio Lopes Severo fue interceptado por una multitud enfurecida que lo atacó en plena vía pública.

El sospechoso fue rescatado por los agentes y llevado a un hospital, pero murió posteriormente a causa de las graves heridas.

Videos del linchamiento comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a decenas de personas golpeando al detenido.

Investigación en curso

La Policía Civil de Pernambuco abrió una investigación para identificar a los responsables del ataque contra el sospechoso y también analizar el accionar policial durante el incidente.

Por su parte, Giselda da Silva Andrade permanece detenida y fue trasladada a una comisaría para ser interrogada.

Las autoridades confirmaron que la madre del niño no está implicada en el crimen, ya que se encontraba trabajando en otro estado desde hacía dos meses. Sin embargo, aún se investiga por qué el menor había quedado bajo el cuidado de la pareja sospechosa.

Mientras tanto, el cuerpo de Arthur Ramos Nascimento fue sometido a pericias forenses para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

“La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del crimen contra el menor”, señaló la policía en un comunicado.

