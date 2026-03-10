Tres viceministros llegan a Yapacaní para dialogar con productores que bloquean la ruta Santa Cruz–Cochabamba

La segunda jornada de bloqueo protagonizada por productores de arroz y soya se cumple este martes en el municipio de Yapacaní, en la ruta nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, mientras una comisión del Gobierno llegó al lugar para iniciar un diálogo con los movilizados.

La medida de presión se instaló en al menos dos puntos de la carretera: uno en la zona de Santa Fe y otro después del puente de ingreso al municipio de Yapacaní. Los productores mantienen interrumpido el tránsito mientras aguardan los resultados de la reunión con autoridades gubernamentales.

Pasadas las 10:00, tres viceministros llegaron hasta el punto de bloqueo con el objetivo de entablar negociaciones con los representantes del sector, que exige la derogación de dos decretos relacionados con la importación de arroz y soya con arancel cero.

Según los dirigentes movilizados, la protesta responde a la falta de respuestas del Gobierno a solicitudes previas de reuniones para analizar el impacto de estas disposiciones en la producción nacional.

Gobierno insiste en el diálogo

Más temprano, ante las movilizaciones, el Gobierno nacional reiteró que el camino para atender las demandas del sector es el diálogo y no las medidas de presión.

El viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, informó que se trasladó a Yapacaní para reunirse con los productores y explicar el alcance del Decreto Supremo 5547, cuestionado por los movilizados.

“Cuando haya demandas legítimas, estamos abiertos a debatir y escuchar. El Gobierno ha estado en constante diálogo, incluso con los productores que hoy manifiestan su desacuerdo”, afirmó la autoridad durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Serrano señaló que el decreto busca principalmente apoyar la exportación de soya y garantizar la cadena productiva interna, incluyendo la provisión de alimento para ganado y aves.

Asimismo, indicó que antes de la emisión de la norma se realizaron reuniones informativas y que el Ejecutivo continuará socializando su contenido con los productores.

Consultado sobre la posibilidad de modificar la disposición, el viceministro sostuvo que el decreto forma parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la cadena productiva, por lo que revertirlo podría afectar otras acciones que según dijo benefician al sector.

Mientras continúan las negociaciones, el bloqueo se mantiene en la carretera, a la espera de una respuesta oficial a las demandas de los productores.

