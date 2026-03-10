Zoonosis interviene en caso de perros que mataron a otra mascota en Sacaba

Personal de la Unidad Zoonosis del municipio de Sacaba llegó hasta la vivienda de los propietarios de los perros que atacaron y mataron a otro can en la urbanización Consorcio Maderero, tras las denuncias de los vecinos.

La responsable de Zoonosis, Valeria Veizaga, informó que durante la inspección se constató el fallecimiento del animal atacado. “A notificación de los vecinos nos hemos apersonado y estamos evidenciando que hubo el deceso de un can”, señaló.

Sin embargo, los dueños de los perros no abrieron la puerta del domicilio para permitir la intervención de las autoridades.

“Vamos a dar con los propietarios del can agresor. No están abriendo la puerta, pero vamos a decomisar a estos canes”, afirmó Veizaga.

La funcionaria explicó que la semana pasada ya se había presentado una denuncia y se realizó la primera notificación a los propietarios, quienes no respondieron al llamado.

“La semana pasada hicimos la primera notificación a los dueños, pero hicieron caso omiso. Esta es la segunda notificación”, indicó.

Zoonosis anunció que solicitará apoyo de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) para poder ingresar al inmueble y decomisar a los animales.

Una vez intervenidos, los perros serán sometidos a observación para evaluar su nivel de agresividad y verificar su documentación y esquema de vacunación. Además, los propietarios podrían recibir sanciones económicas por permitir que los animales circulen en la vía pública y provoquen el ataque, explicó.

El caso se conoció luego de que vecinos denunciaran que dos perros de raza atacaron a otro can, causándole la muerte, lo que generó preocupación en el barrio por el riesgo para otras mascotas y para los habitantes del sector.

Mira la programación en Red Uno Play