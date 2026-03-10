Prometedora deportista de 10 años busca apoyo para competir en EEUU

La joven atleta boliviana, Francielly Ruiz, de tan solo 10 años, destaca en el Jiu Jitsu a nivel internacional tras conseguir más de 120 medallas y varios títulos en torneos disputados en Sudamérica y Europa. Sin embargo, su familia pide apoyo para que pueda continuar compitiendo y representar al país en el circuito internacional, principalmente en un campeonato que se realizará en Estados Unidos.

La deportista, que comenzó su formación en artes marciales desde muy pequeña, explicó que inició en los deportes a los 7 años y posteriormente se inclinó por el Jiu Jitsu, disciplina en la que ha obtenido importantes resultados.

“Yo practico desde hace un año. Antes hacía karate cuando tenía siete años, pero luego empecé con el Jiu Jitsu y me gustó mucho”, contó.

A pesar de su corta edad, Francielly ya suma una extensa trayectoria deportiva con títulos obtenidos en distintos países.

Entre sus logros más destacados se encuentran los triunfos en torneos realizados en Portugal en 2024 y en Italia en 2025, donde obtuvo el primer lugar en su categoría dentro del circuito internacional infantil.

“Gané medallas de oro en Europa y también en Brasil. Ahora voy a representar nuevamente a Bolivia”, afirmó.

Su madre, Paula Lima, explicó que la niña es actualmente la única representante boliviana en el circuito internacional infantil de Jiu Jitsu y que incluso lidera el ranking mundial en su categoría.

“Ella es la única boliviana que compite en la categoría kids en la mayor competencia del mundo. Solo trae oro, oro, oro. Ella es la primera del ranking mundial”, sostuvo.

Sin embargo, la familia enfrenta dificultades para que la atleta continúe participando en torneos internacionales, principalmente por los costos de los viajes y los trámites migratorios necesarios para competir en Estados Unidos.

“El año pasado ella no pudo completar el circuito porque faltaron las competencias en Estados Unidos. Ahora necesitamos la visa para poder competir y completar el circuito internacional”, explicó Lima.

Según indicó, la primera competencia en ese país está prevista para el 12 de abril, lo que resulta clave para mantener su posición en el ranking mundial.

“La primera competencia en Estados Unidos es el 12 de abril. Después de eso ella tiene que ir a Europa y a Brasil para completar el circuito”, detalló.

La familia señaló que hasta ahora los viajes y competencias han sido financiados principalmente con recursos propios, el apoyo de amigos y el respaldo del colegio de la deportista, por lo que esperan recibir ayuda de autoridades o instituciones para continuar impulsando su carrera deportiva.

