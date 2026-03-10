El Tribunal Electoral Departamental (TED) presentó el protocolo oficial para los encuentros democráticos. Se priorizarán ejes temáticos como economía y desarrollo humano, bajo un estricto pedido de "compostura y respeto".
09/03/2026 22:32
Con el objetivo de fortalecer el ejercicio democrático, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba socializó el reglamento y la metodología que regirán los debates públicos de cara a las elecciones subnacionales. El primer gran encuentro se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo a las 20:00, contando con la participación de los postulantes a la Gobernación del departamento.
Daniel Quinteros, presidente del TED Cochabamba, explicó que la metodología —basada en lineamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)— busca un intercambio de ideas ordenado y sustancioso. "Se han establecido ejes temáticos fundamentales: desarrollo humano, temas autonómicos y economía", señaló la autoridad.
Reglas de juego: Sin barras ni confrontación
Una de las disposiciones más enfáticas del reglamento es la prohibición de actos proselitistas o presencia de "barras" en las cercanías del evento, que se realizará en instalaciones de un medio de comunicación y será transmitido a nivel departamental.
"Se les ha señalado a los delegados que, por razones de seguridad, no haya barras ni actos que conlleven a enfrentamientos entre militantes", advirtió Quinteros, haciendo un llamado directo a la madurez política de las organizaciones.
La voz de la calle: "Propuestas, no ataques"
Mientras el TED ultima los detalles técnicos, la ciudadanía cochabambina manifestó sus expectativas y preocupaciones. En un sondeo realizado en diversas zonas, los vecinos coincidieron en que el debate debe ser una plataforma para soluciones reales y no un escenario de peleas personales.
Prioridades ciudadanas: Mejora del estado de las calles y aceras, gestión de residuos sólidos (basura) y seguridad ciudadana ante el incremento de la delincuencia.
Transparencia: Los electores exigen que los candidatos "no oculten sus propuestas" y sean honestos sobre el alcance de sus planes.
Cumplimiento: Existe un sentimiento generalizado de escepticismo. "Que no solo ofrezcan, que cumplan. A veces dicen mucho y solo cumplen la mitad", comentó un ciudadano.
El ciclo de debates continuará el próximo 15 de marzo, fecha en la que será el turno de los candidatos a las alcaldías, manteniendo el mismo formato de respeto y enfoque programático.
