Con el objetivo de fortalecer el ejercicio democrático, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba socializó el reglamento y la metodología que regirán los debates públicos de cara a las elecciones subnacionales. El primer gran encuentro se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo a las 20:00, contando con la participación de los postulantes a la Gobernación del departamento.

Daniel Quinteros, presidente del TED Cochabamba, explicó que la metodología —basada en lineamientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)— busca un intercambio de ideas ordenado y sustancioso. "Se han establecido ejes temáticos fundamentales: desarrollo humano, temas autonómicos y economía", señaló la autoridad.

Reglas de juego: Sin barras ni confrontación

Una de las disposiciones más enfáticas del reglamento es la prohibición de actos proselitistas o presencia de "barras" en las cercanías del evento, que se realizará en instalaciones de un medio de comunicación y será transmitido a nivel departamental.

"Se les ha señalado a los delegados que, por razones de seguridad, no haya barras ni actos que conlleven a enfrentamientos entre militantes", advirtió Quinteros, haciendo un llamado directo a la madurez política de las organizaciones.

La voz de la calle: "Propuestas, no ataques"

Mientras el TED ultima los detalles técnicos, la ciudadanía cochabambina manifestó sus expectativas y preocupaciones. En un sondeo realizado en diversas zonas, los vecinos coincidieron en que el debate debe ser una plataforma para soluciones reales y no un escenario de peleas personales.

Prioridades ciudadanas: Mejora del estado de las calles y aceras, gestión de residuos sólidos (basura) y seguridad ciudadana ante el incremento de la delincuencia.

Transparencia: Los electores exigen que los candidatos "no oculten sus propuestas" y sean honestos sobre el alcance de sus planes.

Cumplimiento: Existe un sentimiento generalizado de escepticismo. "Que no solo ofrezcan, que cumplan. A veces dicen mucho y solo cumplen la mitad", comentó un ciudadano.

El ciclo de debates continuará el próximo 15 de marzo, fecha en la que será el turno de los candidatos a las alcaldías, manteniendo el mismo formato de respeto y enfoque programático.

