Libre lanza app para sumar militantes digitales y reforzar control electoral

La Alianza Libre presentó una nueva aplicación móvil con la que busca conectar a simpatizantes y voluntarios en todo el país de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo. La herramienta fue presentada por el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, junto a su compañera de fórmula Paola Aguirre.

Velasco explicó que la aplicación perrmitirá a los ciudadanos formar parte de una comunidad digital vinculada al proyecto político, acceder a información sobre las actividades del frente y participar activamente en la campaña.

“Es un día muy importante para nosotros. Estamos lanzando una aplicación donde los jóvenes y todas las personas en Bolivia van a poder ser parte de este gran proyecto y de una nueva forma de hacer política usando tecnología”, afirmó el candidato.

Según detalló, la plataforma también permitirá sumar “militantes digitales”, quienes contarán con una credencial dentro de la aplicación y podrán acceder a información de campaña, actividades y material promocional.

Además, Velasco señaló que la herramienta será clave para el control electoral durante la jornada de votación.

“Calculamos que entre 10.000 y 20.000 voluntarios podrán sacar fotografías de las actas el día de la votación y subirlas a la aplicación para hacer control electoral”, explicó.

La aplicación ya está disponible para Android y iOS, y el objetivo del frente político es alcanzar más de un millón de usuarios en los próximos cinco años.

Durante la presentación, Velasco también confirmó su participación en el debate entre candidatos a la Gobernación, programado para este miércoles. “Es muy importante que la gente pueda escuchar de primera mano las propuestas y decidir con un voto informado”, indicó.

Por su parte, Paola Aguirre destacó que el debate será un espacio clave para exponer el plan de gobierno del frente.

“La gente decidirá el 22 de marzo el destino de la política local. Nuestra propuesta se centra en caminos, educación, productividad y salud, que son ejes fundamentales para Santa Cruz”, señaló.

El evento de lanzamiento se realizó en el marco de las actividades de campaña rumbo a las elecciones subnacionales, donde los distintos frentes intensifican su presencia pública y la presentación de sus propuestas.

