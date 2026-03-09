TEMAS DE HOY:
Asesinato en Villa Tunari Intento de infanticidio Infanticidio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Aquí no”: mujeres expulsan a un hombre de marcha feminista en México

El hombre caminaba junto a su novia dentro de la movilización cuando varias participantes comenzaron a increparlo, recordando que la marcha estaba destinada únicamente a mujeres.

Silvia Sanchez

09/03/2026 11:46

“Aquí no”: mujeres expulsan a un hombre de marcha feminista en México. Imagen captura video.
México

Escuchar esta nota

Un momento inesperado se volvió viral durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Tlaxcala, México, luego de que un hombre que participaba junto a su pareja fuera expulsado del grupo de manifestantes.

Según se observa en videos difundidos en redes sociales, el hombre caminaba junto a su novia dentro de la movilización cuando varias participantes comenzaron a increparlo, recordando que la marcha estaba destinada únicamente a mujeres. En medio de cantos y consignas, las manifestantes le pidieron que se retirara del lugar.

Ante la situación y visiblemente incómodo por el momento, el hombre decidió abandonar la movilización junto a su pareja, mientras el resto de participantes continuaba coreando consignas para que se retirara.

Reacciones en redes

Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron y debatieron sobre lo ocurrido.

Entre los comentarios más compartidos se leían frases como:

“Si ven a un hombre sobreactuando feminismo, sospechen”, “Pensó que iba a sumar puntos por acompañar a su novia”, “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” y “Es un claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un hombre”.

El video sigue circulando en distintas plataformas y ha generado opiniones divididas sobre la presencia de hombres en este tipo de movilizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD