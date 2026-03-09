Tres legisladores de Puerto Rico presentaron un proyecto de ley que busca que los estudiantes de escuelas públicas utilicen mochilas transparentes, con el objetivo de evitar el ingreso de armas, cigarrillos electrónicos o sustancias controladas a los planteles.

La propuesta quedó recogida en el Proyecto de la Cámara 1144 y fue presentada por los representantes Félix Pacheco Burgos, Ensol Rodríguez y Ramón Torres Cruz.

Según los legisladores, la iniciativa busca establecer un marco legal uniforme que permita reforzar la seguridad escolar y proteger a los estudiantes. El proyecto fue referido a la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para su evaluación.

Datos del Departamento de Educación de Puerto Rico incluidos en la propuesta señalan que durante el año escolar 2022-2023 se reportaron 23 incidentes relacionados con armas, 67 vinculados a drogas y 351 casos de violencia escolar.

Además, informes oficiales indican que más de 600 estudiantes fueron atendidos por situaciones relacionadas con el uso o posesión de cigarrillos electrónicos dentro de los planteles.

Ante este panorama, los autores del proyecto sostienen que el uso de mochilas transparentes permitiría detectar visualmente objetos peligrosos o sustancias prohibidas, como parte de una estrategia preventiva para mejorar la seguridad en las escuelas públicas.



Mira la programación en Red Uno Play