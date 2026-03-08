TEMAS DE HOY:
El Alto Intento de infanticidio Infanticidio

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Carabineros frustran millonario tráfico de vehículos en la frontera con Bolivia

Dos operativo de Carabineros de Chile en la región de Arica y Parinacota frustró el traslado de vehículos robados hacia Bolivia. Tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos y uno de los autos había sido robado horas antes en Arica.

Cristina Cotari

08/03/2026 18:25

Carabineros frenan tráfico de vehículos robados rumbo a Bolivia. Foto: Vilas Radio
Chile

Escuchar esta nota

Un operativo policial en la zona cordillerana del norte de Chile permitió frustrar el traslado ilegal de vehículos robados hacia Bolivia, tras la detención de tres personas durante patrullajes en la frontera.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de Carabineros de Chile de la Tenencia Chungará y el Retén Chilcaya, quienes realizaron controles en sectores de alta montaña de la región de Arica y Parinacota, según el portal Vilas Radio.

Según lo publicado por vilasradio.cl, el primer operativo se activó tras el robo de un automóvil en la ciudad de Arica. Luego de la denuncia, unidades policiales iniciaron un seguimiento que permitió ubicar el vehículo a pocos kilómetros del límite internacional. En el lugar fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes conducían el motorizado con encargo vigente por robo.

Detención en paso no habilitado

En un segundo procedimiento, realizado casi en paralelo, los efectivos detectaron a un tercer sujeto que intentaba cruzar la frontera por un paso no habilitado.

Durante la fiscalización, el conductor no pudo justificar la procedencia ni presentar documentación del vehículo que manejaba, por lo que fue detenido en el lugar.

Operativos en zona cordillerana

Las intervenciones se realizaron en sectores de alta montaña cercanos a Chungará y Chilcaya, donde patrullas especializadas realizan controles permanentes para evitar el contrabando y el traslado de vehículos robados hacia otros países.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD