Carabineros frustran millonario tráfico de vehículos en la frontera con Bolivia

Un operativo policial en la zona cordillerana del norte de Chile permitió frustrar el traslado ilegal de vehículos robados hacia Bolivia, tras la detención de tres personas durante patrullajes en la frontera.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de Carabineros de Chile de la Tenencia Chungará y el Retén Chilcaya, quienes realizaron controles en sectores de alta montaña de la región de Arica y Parinacota, según el portal Vilas Radio.

Según lo publicado por vilasradio.cl, el primer operativo se activó tras el robo de un automóvil en la ciudad de Arica. Luego de la denuncia, unidades policiales iniciaron un seguimiento que permitió ubicar el vehículo a pocos kilómetros del límite internacional. En el lugar fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad boliviana, quienes conducían el motorizado con encargo vigente por robo.

Detención en paso no habilitado

En un segundo procedimiento, realizado casi en paralelo, los efectivos detectaron a un tercer sujeto que intentaba cruzar la frontera por un paso no habilitado.

Durante la fiscalización, el conductor no pudo justificar la procedencia ni presentar documentación del vehículo que manejaba, por lo que fue detenido en el lugar.

Operativos en zona cordillerana

Las intervenciones se realizaron en sectores de alta montaña cercanos a Chungará y Chilcaya, donde patrullas especializadas realizan controles permanentes para evitar el contrabando y el traslado de vehículos robados hacia otros países.



