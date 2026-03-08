Paz destaca avances en seguridad regional tras reunión con Marco Rubio en Miami

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó como una “reunión bilateral productiva” el encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, que se realiza en Miami.

A través de sus redes sociales, Paz destacó:

“Sostuvimos una productiva reunión bilateral con el Secretario Marco Rubio para fortalecer la agenda de seguridad y cooperación regional. Coincidimos en que la estabilidad del continente depende de alianzas sólidas y una visión compartida. Seguimos trabajando por una Bolivia con voz fuerte en el mundo”.

La cumbre reunió a doce mandatarios latinoamericanos con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad y desarrollo económico de la región. Entre los participantes se encuentran: Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (presidente electo de Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

El encuentro, convocado por el presidente estadounidense Donald Trump, refuerza la presencia de Bolivia en la agenda internacional y proyecta al país como un actor clave en la seguridad y estabilidad del continente.

