Operativo militar destruye nueve campamentos de minería ilegal en el río Beni

Un operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía boliviana permitió desarticular nueve campamentos y causar pérdidas estimadas en 10 millones de dólares a las redes que operaban en la zona, informó la Armada Boliviana.

La intervención se realizó en inmediaciones de la boca del río Quendeque y el Río Beni, cerca del Parque Nacional Madidi, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Durante el operativo, los efectivos navales inutilizaron nueve campamentos utilizados como centros logísticos para la explotación aurífera ilegal. En estos lugares se encontraron áreas de alojamiento, cocinas, talleres de herramientas y espacios destinados al resguardo de maquinaria.

Además, se procedió a la inutilización de cuatro retroexcavadoras, una volqueta, una volqueta modificada tipo tolva draga, cuatro motores generadores y motobombas, así como cuatro bombas de agua utilizadas para la extracción de minerales en el lecho de los ríos.

Las fuerzas militares también destruyeron 25 tambores con diésel y secuestraron mercurio y bórax, sustancias utilizadas en el procesamiento del oro. Estos materiales fueron entregados a las autoridades competentes para su investigación.

Según el reporte oficial, el campamento de mayor tamaño pertenecería presuntamente a un ciudadano peruano, quien fue identificado por los investigadores, aunque logró escapar antes de ser capturado tras advertir la presencia de los efectivos.

Durante el repliegue de la operación, el personal naval fue emboscado por personas provenientes de comunidades cercanas que lanzaron piedras desde la ribera del río. A pesar del ataque, no se reportaron militares con heridas de gravedad.

La Armada Boliviana señaló que continuará ejecutando operativos para frenar la minería ilegal y proteger los recursos naturales, especialmente en zonas sensibles de la Amazonía.

Mira la programación en Red Uno Play