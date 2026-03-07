Criminólogo: "Bolivia está en incertidumbre sobre Sebastián Marset"

La fragilidad del sistema judicial boliviano permite que prófugos de la justicia internacional circulen libremente en el país, advirtió Cristian Sánchez. Según el especialista, esta debilidad ha hecho posible que figuras como Sebastián Marset presuntamente ingresen nuevamente a Bolivia sin ser capturados.

“El país ha fracasado en los intentos por localizar y capturar a Marset. Bolivia se encuentra en una situación de incertidumbre: no se sabe si él sigue en el país, quiénes lo protegen o quién garantiza su impunidad”, señaló Sánchez.

Agregó que la información proveniente de países amigos, como Paraguay, debe ser investigada y corroborada, y no quedarse en la burocracia ni el silencio.

El especialista aseguró que esta fragilidad del sistema judicial convierte a Bolivia, y especialmente a Santa Cruz, en un terreno propicio para la impunidad de mandos medios y superiores de organizaciones criminales transnacionales, incluso europeas.

“Hemos visto de manera recurrente cómo distintos capos de narcotráfico internacional han estado en Bolivia y han logrado evadir a la justicia”, subrayó.

Sánchez enfatizó que la falta de acción efectiva por parte de las autoridades bolivianas genera un mensaje de impunidad, lo que podría afectar la imagen del país ante la comunidad internacional.

