El camino hacia las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo entra en su fase crítica. Este viernes, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) dio inicio a un despliegue técnico y logístico que busca garantizar la transparencia y celeridad en la entrega de resultados, al tiempo que endurece las advertencias contra quienes incumplan su deber ciudadano.

SIREPRE: Tecnología para resultados inmediatos

Con el objetivo de evitar la incertidumbre en la noche electoral, el Sereci ha comenzado la capacitación intensiva de 1.371 operadores de transmisión del Sirepre (Sistema de Resultados Preliminares). Este sistema permitirá capturar anticipadamente las actas mediante un aplicativo móvil del Tribunal Supremo Electoral.

Cronograma de capacitación: Los operadores urbanos iniciaron hoy; el sábado será el turno de los rurales y el domingo se atenderá a los rezagados de puntos alejados del departamento.

Prueba piloto: El proceso incluirá una simulación para asegurar que el personal domine el software y se garantice un conteo rápido preliminar sin fallas técnicas.

Jurados bajo la lupa: Multas de hasta Bs 1.650

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Danny Knaudt, recordó a la población que participar como jurado es una obligación ineludible. Aquellos ciudadanos sorteados que no asistan a cumplir su función enfrentarán sanciones drásticas:

Económicas: Multas que oscilan hasta los 1.650 bolivianos. Civiles: Depuración inmediata del Padrón Electoral. Personales: Los jueces electorales podrán determinar arrestos de hasta 8 horas o la realización de trabajos comunitarios.

Las capacitaciones para jurados no se detendrán el fin de semana: el sábado se trabajará de 14:00 a 17:00 (Circunscripción 21) y el domingo de 09:00 a 12:00 (inicio de la Circunscripción 22).

Vuelven los debates electorales

Para fomentar el voto informado, el TED confirmó la realización de debates oficiales entre los aspirantes a las sillas edil y departamental. Aunque la metodología técnica (tiempos y formato de confrontación) se terminará de definir en las próximas horas, las fechas ya están pactadas:

11 de marzo: Debate de candidatos a la Gobernación .

15 de marzo: Debate de candidatos a la Alcaldía de las capitales.

"Buscamos un espacio donde el ciudadano pueda escuchar las propuestas o ver la confrontación de ideas", señaló Knaudt, indicando que los detalles finales serán comunicados a los delegados políticos y a la opinión pública entre el lunes y martes.

