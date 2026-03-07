Presidente Paz llega a Miami para participar en Cumbre convocada por Donald Trump

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este viernes a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre internacional “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, encuentro que reunirá a mandatarios de América Latina con el objetivo de debatir temas de seguridad, migración y cooperación económica.

El mandatario boliviano arribó cerca de las 16:00 (hora boliviana) acompañado de la primera dama María Elena Urquidi, en un vuelo comercial de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA).

Durante la jornada de este viernes, Paz participará en una recepción social organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como antesala a las actividades oficiales previstas para este sábado.

Reuniones con líderes y empresarios

La agenda del presidente boliviano incluye encuentros bilaterales con mandatarios latinoamericanos, además de un almuerzo con el presidente Donald Trump y otros líderes invitados.

Entre los encuentros confirmados se encuentran reuniones con los presidentes de Chile, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica, así como reuniones con empresarios de firmas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades de inversión en Bolivia.

Además, se prevén reuniones con representantes de la Casa Blanca, según informó la Cancillería boliviana.

El canciller Fernando Aramayo señaló que la participación en esta cumbre busca impulsar la internacionalización de Bolivia y promover inversiones.

“Tenemos que empezar a entender que tenemos un potencial enorme. Hemos sido un país subinvertido durante muchos años y debemos abrirnos al mundo para recuperar oportunidades de desarrollo”, afirmó.

Seguridad, migración y economía en la agenda

Durante la cumbre se abordarán temas clave como seguridad regional, migración, lucha contra el crimen organizado y cooperación económica entre los países participantes.

Según información oficial de la Casa Blanca, la reunión busca consolidar una coalición regional para enfrentar problemas como el narcotráfico, las bandas criminales y la migración irregular.

Invitados

Entre los mandatarios confirmados en el encuentro se encuentran Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Chaves (Costa Rica), entre otros.

Agenda internacional continúa en la región

Tras su participación en la cumbre, el presidente Paz continuará con una agenda internacional enfocada en fortalecer relaciones diplomáticas y económicas.

El 11 de marzo sostendrá una reunión en Chile con el presidente electo José Antonio Kast, mientras que el 12 de marzo recibirá en La Paz la visita del Rey de España, con el objetivo de fortalecer los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Posteriormente, el 16 de marzo, realizará una visita oficial a Brasil, donde se prevé discutir acuerdos bilaterales en los ámbitos económico y energético.

