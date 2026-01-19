Gobierno destina $us 23 millones a salud con apoyo del BID y el PNUD

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que Bolivia invertirá 23 millones de dólares en el fortalecimiento del sistema de salud, recursos que —según afirmó— provienen de una estrategia de cooperación internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A través de sus redes sociales, el mandatario remarcó que la inversión “no es fruto del azar”, sino del trabajo de vincular al país con el mundo para transformar la realidad de los municipios. Detalló que 17,5 millones de dólares estarán destinados a equipamiento médico, como ecógrafos e incubadoras, mientras que 2,7 millones se emplearán en la detección de virus como el coronavirus y la influenza.

El plan también contempla 2,6 millones de dólares para proyectos piloto de diagnóstico auditivo y la adquisición de 56 microscopios electrónicos orientados a reforzar la lucha contra la malaria y la tuberculosis.

“Si estamos sanitos de la cabeza y del cuerpo, eso es lo que nos va a permitir sanar y levantar nuestra patria”, expresó Paz Pereira, subrayando que la apuesta es por una inversión responsable y con impacto directo en la gente.

Hoy el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA recibió equipamiento de última tecnología para poder detectar afecciones o virus de forma más rápida para el beneficio de la población boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play