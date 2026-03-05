TEMAS DE HOY:
Economía

Paz impulsa corredor bioceánico y anuncia apoyo financiero para el sector privado

El mandatario destacó que la obra permitirá generar comercio, turismo y desarrollo para Chuquisaca, Potosí y Tarija. Además, aseguró que se buscará financiamiento de organismos internacionales para fortalecer al sector productivo.

Juan Marcelo Gonzáles

05/03/2026 19:44

Foto: Presidente Rodrigo Paz
La Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó a través de sus redes sociales que el país está cerca de consolidar la ruta bioceánica Paraguay–Chile a través del territorio boliviano, un proyecto que, según señaló, permitirá generar un importante movimiento económico y oportunidades de desarrollo para el sur del país.

La iniciativa busca convertir a Bolivia en un eje estratégico de comercio y turismo regional, conectando los mercados de Paraguay y Chile mediante un corredor que atravesará principalmente los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.

“Estamos a un paso de consolidar la ruta bioceánica Paraguay–Chile a través de Bolivia, una obra que atraerá miles de millones en comercio y turismo para Chuquisaca, Potosí y Tarija”, expresó el mandatario en su publicación.

Apoyo al sector privado

El presidente también anunció que su gobierno busca fortalecer el acceso a financiamiento para el sector privado, mediante el respaldo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Según explicó, estos recursos permitirán ofrecer créditos accesibles para productores y empresarios, con el objetivo de impulsar inversiones y generar mayor crecimiento económico.

“Queremos que el sector privado pueda acceder a créditos más baratos del Banco Mundial y a recursos del BID y la CAF para impulsar la producción”, sostuvo.

El mandatario señaló que este apoyo financiero será clave para que el desarrollo generado por el corredor bioceánico llegue directamente a los sectores productivos del país.

“El sector privado va a tener un empuje financiero importante para transformar estas vías en progreso real para nuestra región”, concluyó.

