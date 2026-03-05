Accidente del Hércules en El Alto: ciudadanos empiezan a devolver billetes

El subcomandante departamental de la Policía, Javier Salgueiro, informó este miércoles que al menos 30 personas devolvieron billetes que habían recogido tras el siniestro aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

“Han llegado aproximadamente entre 25 y 30 personas a esta entidad policial para devolver billetes que habrían estado en su poder y que estaban siendo transportados por el avión”, señaló la autoridad.

Según el reporte policial, entre el lunes y martes se devolvió un total aproximado de 160 billetes de cortes de 10 y 20 bolivianos.

El jefe policial recomendó a los ciudadanos que aún tengan estos billetes en su poder realizar la devolución correspondiente para evitar inconvenientes al momento de efectuar transacciones, debido a que estos cortes fueron identificados tras el accidente.

El pasado viernes, un Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que transportaba un cargamento de billetes se precipitó a tierra en inmediaciones del Puente Bolivia, en El Alto, dejando varios fallecidos y heridos.

Tras el accidente, algunas personas recogieron distintos cortes de billetes que quedaron esparcidos en el lugar, situación que ahora es investigada por las autoridades mientras continúa el proceso de devolución del dinero.

Mira la programación en Red Uno Play