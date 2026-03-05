¡Tome previsiones! ¿Seguirá lloviendo en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico del tiempo

Una intensa lluvia sorprendió en las primeras horas de este jueves a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, generando inundaciones en distintas calles y avenidas, lo que dificultó el tránsito peatonal y vehicular, además de afectar la circulación de micros del transporte público.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que para este jueves 5 de marzo se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con calor predominante durante el día.

“Los cielos estarán parcialmente cubiertos a despejados en periodos cortos, principalmente al inicio de la tarde. Las lluvias se presentarán de forma dispersa durante el día y la noche, con vientos del sur”, explicó.

Asimismo, indicó que desde la noche del miércoles se registró el ingreso de lluvias acompañadas por corrientes del sur, las cuales permanecerán hasta el viernes. Las precipitaciones más acentuadas se esperan durante la jornada del jueves.

Debido a los elevados índices de humedad, la sensación térmica alcanzará hasta 5°C por encima de la temperatura ambiente, generando un ambiente sofocante. Se recomienda hidratación constante, uso de ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

Pronóstico por regiones

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas entre 21°C y 32°C, con vientos del norte y ráfagas de hasta 60 km/h. Se prevén chubascos y lluvias desde el miércoles.

Valles cruceños

Mínima de 12°C y máxima de 29°C. Vientos del norte con ráfagas de hasta 40 km/h. Lluvias y chubascos a partir del miércoles.

Cordillera

Temperaturas entre 18°C y 34°C. Ráfagas fuertes de hasta 60 km/h, principalmente en Cabezas y Charagua. Se anuncian precipitaciones desde mitad de semana.

Chiquitania

Será la zona más calurosa, con mínimas de 22°C y máximas de 35°C. Vientos del norte con ráfagas de hasta 50 km/h y lluvias desde el miércoles.

Cambio de tiempo: ingreso del sur

Según el Señor del Clima entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se prevé el ingreso de corrientes de aire del sur, fenómeno que traerá lluvias moderadas a fuertes en todo el departamento y una disminución notable de las temperaturas máximas.

