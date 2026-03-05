Conductor queda atrapado tras choque entre minibús y cisterna en la avenida Blanco Galindo

La noche del miércoles se registró un accidente de tránsito en inmediaciones del kilómetro 17 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba, donde el conductor de un minibús quedó atrapado entre los fierros del vehículo tras una colisión.

Según el reporte preliminar, el minibús impactó contra la parte trasera de una cisterna, lo que provocó graves daños en la parte frontal del motorizado y dejó al conductor aprisionado dentro de la cabina.

Personal de Bomberos acudió al lugar del hecho y utilizó equipos hidráulicos para liberar al hombre, que había quedado atrapado entre las estructuras metálicas del vehículo.

Las labores de rescate se extendieron durante varios minutos, hasta que los rescatistas lograron extraer al conductor.

El hombre fue encontrado con vida y con lesiones, aunque inicialmente se reportó que se encontraba en estado estable.

Tras ser liberado, el conductor fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Al lugar también llegó personal del Organismo Operativo de Tránsito, que inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Según el reporte, el minibús fue el vehículo más afectado, con daños materiales de consideración, mientras que la cisterna presentó daños en la parte trasera, punto donde se produjo el impacto.

Mira la programación en Red Uno Play