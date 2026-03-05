Unidos en el descanso eterno: La madre y sus cinco hijos recibirán cristiana sepultura gracias a donaciones

En medio del profundo dolor y la consternación que embarga a la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba, la solidaridad ha comenzado a manifestarse para brindar un último adiós digno a la madre y sus cinco hijos fallecidos. La Alcaldía de Cochabamba confirmó la donación de seis nichos continuos para que la familia pueda descansar unida.

Un descanso eterno en unidad

Miguel Pantoja, administrador del Cementerio General de Cochabamba, informó que, por instrucción directa del alcalde Manfred Reyes Villa, se han dispuesto los espacios necesarios sin costo alguno para el padre de familia, quien carece de recursos económicos.

"Es increíble, pero creo que la mamá no quiere separarse de los hijos. Hemos encontrado en el Bloque 30 seis nichos en una sola fila. Toda la familia va a estar junta reposando en este campo santo", señaló Pantoja.

La inhumación está programada para el día de mañana a las 14:00. Los restos serán trasladados desde la sede de la OTB Inca Rancho hasta el municipio del Cercado, permitiendo que los cinco niños (de 9, 7, 5, 2 años y 3 meses) y su madre de 31 años reciban cristiana sepultura.

Solidaridad multisectorial

A este gesto se han sumado otros sectores para aliviar la carga del padre, quien se encuentra en estado de shock. La asociación AFUNEC realizó la donación de los seis féretros, la instalación de las capillas ardientes y parte del servicio de traslado. Padres de familia y allegados han recolectado insumos para el velorio, brindando acompañamiento constante en la zona donde residía la familia.

Además, la organización Mujeres de Fuego anunció que brindará asistencia profesional al padre para ayudarlo a enfrentar el duelo y el trauma de la pérdida total de su núcleo familiar.

Pese a las donaciones recibidas, la comunidad local ha lanzado un llamado urgente a los transportistas de la región. Se requiere colaboración con vehículos para trasladar a los vecinos, compañeros de escuela y familiares que desean acompañar el cortejo fúnebre desde Sacaba hasta el Cementerio General de Cochabamba.

La misa de cuerpo presente se llevará a cabo mañana a las 12:00 del mediodía, para partir hacia el campo santo una hora después.

