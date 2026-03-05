Leonardo Loza busca la Gobernación con la promesa de concretar la "Ciudadela de la Salud" y la unidad departamental

Con un llamado a la reconciliación regional, el exsenador Leonardo Loza oficializó su candidatura a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP). El dirigente del Trópico, que asegura haber sido impulsado por organizaciones sociales, busca ahora un perfil que logre integrar el campo con la ciudad.

El "Evismo" y la relación con el Gobierno Nacional

Pese a su cercanía pública con el expresidente Evo Morales, Loza enfatizó que su postulación no fue una imposición vertical. "Si eso lo llaman así, yo no me hago ningún problema de ser evista, pero yo me considero más candidato de los sectores sociales del campo y la ciudad", afirmó. Asimismo, marcó distancia con la gestión de Luis Arce, reconociendo limitaciones en su labor como legislador durante ese periodo: "Lamentablemente con el señor Lucho Arce, no se pudo avanzar muchas cosas... En tiempos de Lucho Arce, lamentablemente hasta la cuestión legislativa era totalmente limitada".

Economía: De la gastronomía a la seguridad jurídica

Uno de los pilares de su propuesta es transformar la percepción de Cochabamba como un destino meramente gastronómico para convertirlo en un polo de inversión. Loza señaló que los empresarios suelen visitar el departamento solo de paso. "A Cochabamba solo nos ven para comer un escabeche... el empresario quizás viene a comer nuestro chicharrón y luego se va. No se quedan a invertir", lamentó.

Para revertir esta situación, el candidato de A-UPP prometió generar "seguridad jurídica" y atraer capitales nacionales e internacionales. Su plan económico incluye:

Integración vial: Conectar Cochabamba con el Beni para facilitar el transporte de ganado.

Industrialización de la basura: Propone dejar atrás el modelo de "botaderos" por plantas procesadoras que generen ingresos.

Turismo modelo: Potenciar desde la región andina hasta el Trópico.

Salud: El desafío de la Ciudadela y el Viedma

En materia de salud, Loza reconoció que el presupuesto actual de la Gobernación está fuertemente comprometido con este sector, destinando casi el 65% de sus recursos (aproximadamente 650 millones de bolivianos anuales). Su meta principal es la consolidación física de la Ciudadela de la Salud y la descongestión del complejo Viedma. "Queremos que se terminen las filas o las fichas de atención, queremos digitalizar la atención médica a nuestros pacientes", explicó.

También se comprometió a finalizar el equipamiento del hospital en Villa Tunari para que funcione plenamente como tercer nivel, asegurando que su prioridad será la salud por encima de otras obras recreativas: "No podemos abandonar a la juventud, pero vamos a apostar más a construir nuestra Ciudadela de la Salud".

Sobre su patrimonio, el candidato fue enfático en señalar que no posee grandes lujos y que sigue viviendo de su producción agrícola de tambaquí, piña y cítricos. "Tengo 20 hectáreas de tierra donde trabajo... No tengo un carro, nada. Estamos encarando esta campaña con movilidades prestados", aseguró, añadiendo que se desplaza frecuentemente en transporte público entre el Trópico y la ciudad.

Loza cerró su intervención apelando a la unidad departamental como única vía para el desarrollo. "Nadie bloquea porque quiere el perjuicio de un departamento... Con unidad, con diálogo, estoy segurísimo se puede evitar", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play