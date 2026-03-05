Niño sobreviviente del accidente aéreo en El Alto lucha por volver a caminar

El menor de 12 años que sobrevivió al accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto continúa luchando por su vida en el hospital, mientras su familia inició una campaña solidaria para recaudar fondos y poder adquirir prótesis que le permitan volver a caminar.

Su padre, Marcial Pérez, relató entre lágrimas el difícil momento que atraviesa su familia, luego de la tragedia que dejó siete fallecidos entre sus seres queridos. El niño es uno de los sobrevivientes más afectados, ya que perdió ambas extremidades inferiores desde las rodillas debido a las graves lesiones provocadas por el impacto.

El padre explicó que el menor comenzó a mostrar señales de mejoría en las últimas horas, logrando abrir los ojos tras permanecer en estado crítico.

“Hoy día ha abierto sus ojitos… pero no tiene sus piecitos. Yo solo quiero verlo caminar otra vez”, expresó el papá.

La familia explicó que el niño era un destacado deportista y futbolista en su escuela, por lo que ahora su principal esperanza es poder conseguir prótesis que le permitan recuperar parte de su movilidad.

La familia hizo un llamado solidario a la población, solicitando apoyo económico para cubrir los costos que implicará la rehabilitación y la adquisición de las prótesis.

“Yo soy gente humilde del campo. Solo pido que me ayuden para que mi hijo vuelva a caminar”, dijo.

Durante la entrevista en Que No Me Pierda, la solidaridad de la población se hizo sentir y se logró reunir alrededor de Bs 10.000 en donaciones, recursos que servirán para apoyar el proceso de recuperación del menor.

La familia también solicitó que las autoridades cumplan con las promesas de apoyo realizadas tras la tragedia y que se continúe acompañando el proceso médico del niño.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número de contacto 77231927, donde la familia está coordinando la campaña solidaria para reunir los recursos necesarios.

El caso ha conmovido al país, mientras la familia mantiene la esperanza de que el niño logre recuperarse y volver a caminar.

Mira la programación en Red Uno Play