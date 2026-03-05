Salud, 50-50 y modernización: los ejes de la propuesta de Juan Pablo Velasco

A 17 días de las elecciones subnacionales, el candidato de Libre a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, intensifica su campaña recorriendo mercados, barrios y provincias del departamento.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, aseguró que su propuesta prioriza la salud, la modernización del Estado y una nueva distribución de recursos para el departamento.

Velasco explicó que su campaña se organiza entre semana en el área metropolitana y los fines de semana en provincias, donde asegura recibir un fuerte respaldo ciudadano. “Estamos recorriendo mercados, barrios y provincias. La gente se baja de sus autos para sacarse una foto, los jóvenes y las mujeres se acercan. El cariño que recibimos es algo que no deja de sorprenderme”, afirmó.

La salud como prioridad

El candidato señaló que la principal preocupación que le transmiten los ciudadanos, especialmente en provincias, es la crisis del sistema de salud.

“Las personas no solamente se enferman, la gente se muere. Hasta llegar a un hospital ya es difícil y cuando llegan hay filas, no hay fichas ni camas. La salud tiene que ser la prioridad número uno”, sostuvo.

Entre sus propuestas plantea la construcción de tres hospitales especializados:

Un nuevo hospital oncológico con al menos 400 camas , para reemplazar la limitada capacidad actual.

Un hospital especializado para personas de la tercera edad .

Un hospital para personas con discapacidad.

Según explicó, estas infraestructuras serían ejecutadas mediante concesiones privadas a largo plazo, incluyendo una inversión estimada de 95 millones de dólares para el hospital oncológico.

Velasco también propuso implementar cabinas descentralizadas de salud en los 56 municipios del departamento, que funcionarán como puntos de atención médica preventiva.

“Una persona podrá entrar a una cápsula en su municipio, colocar su carnet de identidad y acceder a su historial clínico. El sistema, con inteligencia artificial, analizará sus síntomas y si es necesario lo conectará por videollamada con un médico”, explicó.

Cada cabina tendría un costo aproximado de 45.000 a 50.000 dólares, lo que representaría una inversión cercana a 2,5 millones de dólares para todo el departamento.

Digitalización de trámites

Otra de sus propuestas apunta a modernizar la gestión pública mediante la digitalización de servicios. Entre ellos, planteó que las personerías jurídicas puedan tramitarse en 48 horas de forma digital, evitando procesos que actualmente pueden tardar meses o incluso más de un año.

“Una persona de provincia no debería viajar horas hasta la ciudad solo para saber si su trámite está listo. Con tecnología, podrá hacerlo desde su celular o computadora”, indicó.

Siete ejes de gobierno

El candidato señaló que su plan de gobierno se basa en siete pilares principales:

Aplicar el 50-50 en la distribución de impuestos. Generar nuevas fuentes de ingresos para el departamento. Impulsar la metropolización de Santa Cruz. Fortalecer el sistema de salud. Potenciar la educación técnica. Crear una guardia departamental para seguridad ciudadana. Convertir a Santa Cruz en una potencia exportadora agroindustrial.

Velasco remarcó que las medidas más urgentes serían el 50-50 en la distribución de impuestos nacionales y la reforma del sistema de salud.

En caso de llegar a la Gobernación, el candidato afirmó que su primera medida será reorganizar la institución departamental para hacerla más eficiente. “La gobernación tiene más de 3.000 empleados eventuales. Necesitamos una gobernación chica pero ágil, con meritocracia y menos burocracia”, sostuvo.

Velasco también expresó su disposición a participar en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral y pidió que asista el actual gobernador para contrastar propuestas.

“Necesitamos debatir con el gobernador actual, escuchar sus propuestas y obtener respuestas”, señaló.

Finalmente, el candidato pidió el respaldo ciudadano en las urnas. “Santa Cruz merece mucho más. Si vemos los hospitales, los caminos o el aparato productivo, está claro que necesitamos un cambio y una nueva forma de hacer política”, concluyó.

