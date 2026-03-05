Elecciones Subnacionales: Candidatos a la Gobernación presentan propuestas en foro

A tan solo 18 días de las elecciones subnacionales, este miércoles se desarrolla un foro de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz en la zona de la Radial 23. El encuentro reúne a aspirantes al cargo y también a candidatos a la vicegobernación, quienes participan en representación de sus respectivas fuerzas políticas.

El foro, denominado “Que Nadie Quede Atrás”, plantea como eje central la presentación de propuestas orientadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre los temas instalados para el debate se encuentran niñez y adolescencia, personas con discapacidad, adultos mayores, salud mental, rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, y la reintegración social de adolescentes con responsabilidad penal.

La actividad cuenta con la presencia de ciudadanía y representantes de distintos sectores sociales vinculados a estas temáticas, quienes también participan del espacio de intercambio. Según la organización, los candidatos deberán responder siete preguntas relacionadas con estos ejes temáticos.

Durante su intervención, el candidato Otto Ritter señaló que una de sus principales preocupaciones es la neurodivergencia en la niñez. Indicó que, según sus datos, un 10% de los niños nace con algún grado de neurodivergencia y cuestionó la falta de centros especializados en detección temprana y terapia en el departamento.

En ese sentido, propuso la creación de cuatro centros de detección temprana —dos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y dos móviles en provincias— además de diez centros de terapia especializados, de los cuales cuatro estarían ubicados en la capital cruceña.

El foro continúa con la participación de los demás candidatos, quienes exponen sus planes y compromisos frente a sectores históricamente postergados, en la recta final hacia la jornada electoral.

Mira la programación en Red Uno Play