Investigan muerte de un hombre hallado con el cuerpo quemado en Sipe Sipe

Las investigaciones continúan para identificar a un hombre hallado sin vida y con el cuerpo parcialmente quemado en la zona de Llavini, en la carretera al occidente, a la altura del kilómetro 51, en la jurisdicción del municipio de Sipe Sipe, en Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que la autopsia médico-legal estableció que la víctima falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano provocado por golpes contusos, por lo que se presume que fue asesinada.

“Se advierte que esta persona habría sido asesinada, toda vez que presenta golpes contusos y policontusos. El traumatismo encéfalo craneano habría sido la causa de la muerte”, explicó la autoridad.

Quemaduras habrían sido provocadas después de la muerte. El examen forense también determinó que las quemaduras encontradas en el cuerpo se produjeron después del fallecimiento.

“Se advierte la existencia de quemaduras alrededor del cuerpo; sin embargo, de acuerdo al examen médico forense se establece que estas fueron post mortem”, añadió Tejerina.

Este elemento hace presumir que el autor del crimen habría intentado ocultar el delito tras provocar la muerte.

Víctima aún no ha sido identificada

Hasta el momento, el cadáver no ha sido identificado ni reclamado por familiares.

Las autoridades estiman que la víctima tendría entre 25 y 30 años.

La investigación está a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a través de la División Homicidios, en coordinación con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

