Gasolina con aditivos: todo lo que se sabe sobre el anuncio de YPFB

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició un proceso de modernización del sistema de combustibles del país con la incorporación, por primera vez en Bolivia, de aditivos especializados en la gasolina, una práctica ampliamente utilizada en mercados internacionales.

La estatal informó recientemente la llegada de un primer lote de 17 toneladas de aditivos, que incluyen antioxidantes y detergentes. Estos compuestos serán utilizados para reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución, desde su ingreso al sistema hasta su llegada al consumidor final.

Según explicó YPFB, esta iniciativa forma parte de un programa integral de mejoras operativas en el sistema logístico de combustibles, con el objetivo de fortalecer la calidad y el desempeño de la gasolina que se comercializa en el mercado nacional.

Los antioxidantes ayudan a evitar que la gasolina se degrade con el tiempo, permitiendo que mantenga su calidad durante el transporte y almacenamiento. Por su parte, los detergentes contribuyen a optimizar el sistema de combustible de los vehículos, ayudando a mantener los motores en mejores condiciones de funcionamiento.

Con este primer lote se realizará un tratamiento inicial de fortalecimiento del sistema, que permitirá mejorar la calidad del combustible en circulación. Posteriormente, YPFB implementará una segunda fase, en la que la aditivación se realizará de forma permanente como parte de las operaciones regulares del sistema.

Los aditivos utilizados forman parte de tecnologías ampliamente aplicadas en la industria petrolera internacional y son utilizados desde hace años en varios países para garantizar la conservación de los combustibles durante su transporte, almacenamiento y distribución.

El 3 de marzo, la estatal emitió un comunicado en el que informó sobre un retraso en la distribución del combustible con aditivos, por lo que pidió paciencia a la población y aseguró que la situación se normalizaría en poco tiempo.

Posteriormente, YPFB anunció que las operaciones de abastecimiento de combustible se realizan con normalidad en todas sus plantas, tanto en la recepción como en el despacho, sin demoras ni restricciones.

Mira la programación en Red Uno Play