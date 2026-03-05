TEMAS DE HOY:
Economía

Expoauto 2026: Arranca la vitrina comercial más importante del sector automotriz

Nueve pabellones y áreas externas albergan las novedades de las principales concesionarias.

Ximena Rodriguez

04/03/2026 22:40

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La muestra ferial Expoauto 2026 abrió oficialmente sus puertas este miércoles en el predio de Fexpocruz tras el tradicional corte de cinta inaugural.

El evento, que se extenderá hasta el 08 de marzo, reúne a las principales concesionarias del país para exhibir los lanzamientos más destacados del sector.

La organización ha dispuesto nueve pabellones y amplias áreas externas para albergar las innovaciones tecnológicas y modelos de última generación. Con una proyección de 35.000 visitantes, esta edición busca consolidarse como un pilar fundamental para el dinamismo financiero y comercial de la región.

El público cruceño está invitado a participar de esta experiencia que moviliza gran parte de la economía nacional a través de ofertas exclusivas. Las puertas permanecerán abiertas durante cinco días consecutivos para recibir a las familias y entusiastas del mundo motor.

