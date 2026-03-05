Selena Gómez activa “Amigos Secretos” y desata furor en Instagram

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a captar la atención en redes sociales tras activar en su perfil de Instagram una función inédita denominada “Amigos Secretos” (Secret Friends).

La herramienta fue identificada por los usuarios gracias a un círculo amarillo que apareció alrededor de su foto de perfil, lo que desató una ola de curiosidad y especulación entre sus seguidores.

Según reportes de usuarios y portales especializados en tecnología, esta opción permitió que un grupo limitado de seguidores accediera a historias exclusivas, distintas de las que se publican en la lista tradicional de “Mejores amigos” (Close Friends), identificada normalmente con un círculo verde.

Acceso limitado y dudas sobre la función

La aparición del círculo amarillo llamó la atención porque no todos los seguidores pudieron ingresar a la lista de “Amigos Secretos”. Mientras algunos usuarios confirmaron que continuaban viendo únicamente el contenido destinado a “Mejores amigos”, otros lograron acceder a la nueva categoría incluso sin haber seguido previamente a la artista.

Hasta el momento, Instagram no ha emitido un comunicado oficial que explique el alcance de esta herramienta ni si se trata de una prueba experimental o de una función que será habilitada para el público general en el futuro.

Dentro de las historias compartidas en “Amigos Secretos”, Selena Gomez dio la bienvenida a quienes lograron ingresar con un mensaje directo: “Hola chicos, bienvenidos a mi lista de amigos secretos. Si quieren más secretos, hagan clic aquí”.

El enlace incluido en la historia redirigía a un proyecto vinculado a su entorno cercano, lo que reforzó la teoría de que la activación formaría parte de una estrategia de promoción digital.

El impacto fue inmediato. Miles de usuarios compartieron capturas de pantalla del círculo amarillo y debatieron en distintas plataformas sobre cómo acceder a la lista de “Amigos Secretos”.

Por ahora, la función continúa siendo de acceso limitado. Sin confirmación oficial sobre su lanzamiento global, “Amigos Secretos” ya logró su objetivo inmediato: generar conversación digital y colocar nuevamente a Selena Gomez en el centro de la atención mundial.

Mira la programación en Red Uno Play