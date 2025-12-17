Instagram llega a los televisores: mira reels en pantalla grande

Instagram comenzó a probar su aplicación para televisores, disponible por el momento exclusivamente en dispositivos Amazon Fire TV, según anunció Adam Mosseri, director de la red social.

La versión para TV incluye pestañas de inicio, centradas en reels, una sección de explorar y otra para el perfil del usuario. “Estamos llevando los reels de tus creadores favoritos a la gran pantalla para que puedas ver contenido junto a otros. Se podrán navegar reels organizados en canales según tus intereses y buscar a los creadores que más te gusten. Además, iremos incorporando nuevas funciones y sumando compatibilidad con otros dispositivos en el futuro”, explicó Mosseri.

Al abrir la aplicación, la experiencia es similar a la de plataformas de streaming como Netflix: los usuarios seleccionan su perfil antes de comenzar a explorar el contenido. La app permite sincronizar con la aplicación móvil, agregar hasta cinco cuentas en una misma pantalla o crear una cuenta exclusiva para TV.

Es importante destacar que Instagram para TV no reemplaza a IGTV, la antigua app de videos largos que dejó de funcionar en 2022. La nueva plataforma está diseñada para ser intuitiva, con navegación sencilla y contenido adaptado a pantallas grandes.

Por qué Instagram apuesta a la televisión

Mosseri explicó que la televisión sigue siendo un medio relevante, y destacó su importancia en plataformas como YouTube y TikTok. “Queremos asegurarnos de que nuestra presencia sea atractiva en todos los dispositivos relevantes”, declaró en el evento Screentime de Bloomberg.

De hecho, los televisores se han consolidado como el principal medio para consumir YouTube en Estados Unidos, con más de 1.000 millones de horas de reproducción diaria. Neal Mohan, CEO de YouTube, afirma que esta se ha convertido en la “nueva televisión”, un formato interactivo que combina Shorts, transmisiones en vivo, deportes, comedias y más.

Instagram busca seguir esa tendencia, ofreciendo contenido optimizado para pantallas grandes y la posibilidad de disfrutar los reels de manera colectiva, junto a familiares o amigos.

Mira la programación en Red Uno Play