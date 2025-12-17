TEMAS DE HOY:
Nem da Gerusa Fugan reos de Chonchocoro Triple crimen en Abapó

28ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Elegante y sonoro: este es el nombre favorito de padres en Sudamérica y Europa

Elegante, sonoro y fácil de pronunciar, el nombre se posiciona como la opción favorita entre los nombres para recién nacidos en Europa y Sudamérica.

Silvia Sanchez

17/12/2025 13:56

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

En los últimos años, los nombres con impronta internacional se han convertido en una fuerte inspiración para los padres que esperan un hijo. Entre ellos, uno destaca por su sencillez y elegancia: Luca. Breve, armónico y con un profundo significado emocional, este nombre no solo es popular en Europa, sino que también ocupa los primeros lugares en los registros de nacimiento de varios países sudamericanos.

El nombre Luca proviene del latín Lucius, que significa “luz”. A lo largo de la historia, fue adoptado en distintas regiones mediterráneas, especialmente en Italia, donde se asocia con calidez, nobleza y sensibilidad. En la actualidad, combina un aire clásico con modernidad, lo que lo convierte en una elección atractiva para muchas familias.

Su popularidad también se debe a su versatilidad: se adapta a apellidos tradicionales y a combinaciones más contemporáneas. Al tener una pronunciación clara y única, evita confusiones y facilita su uso en contextos escolares, sociales y digitales.

Para quienes buscan un nombre simple, elegante y con carácter, Luca cumple con todos los requisitos: suena bien, se escribe fácilmente y transmite cercanía y dulzura. Es un nombre que acompaña desde la infancia hasta la adultez, dejando siempre una buena impresión.

En países como Argentina, Luca ha sido adoptado con entusiasmo, y todo indica que su popularidad seguirá en aumento en los próximos años.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD