¿Te están mintiendo? Estas palabras podrían delatar el engaño

Descubrir a alguien que miente no es una tarea sencilla, sobre todo cuando se trata de personas acostumbradas a ocultar la verdad. Aunque el lenguaje corporal suele acaparar la atención, los psicólogos coinciden en que el lenguaje verbal es uno de los indicadores más reveladores del engaño.

Así lo sostiene Pamela Meyer, una de las principales referentes internacionales en detección de mentiras. Es autora del bestseller Detector de mentiras, investigadora certificada en fraude y protagonista de la charla TED Cómo descubrir a un mentiroso, que supera los 23 millones de visualizaciones.

Según la experta, no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Los patrones lingüísticos, las elecciones de palabras y ciertas frases repetidas suelen dejar huellas difíciles de ocultar.

Las 10 frases y patrones que pueden delatar a un mentiroso

Meyer aclara que ningún indicador es infalible por sí solo, pero cuando varios aparecen juntos, la probabilidad de engaño aumenta.

1. Desviar el enfoque

En lugar de negar de forma directa, se intenta cambiar el eje de la acusación:

“¿Por qué haría algo así?”

“Ya me conoces, nunca lo haría”

2. Repetir la pregunta

Es una táctica para ganar tiempo:

“¿Si yo tomé el dinero?”

Luego suele seguir una explicación extensa y poco clara.

3. Exagerar la propia honestidad

Frases como:

“Para decirte la verdad…”

“Honestamente…”

“Te juro que…”

“Cuando alguien dice la verdad, no necesita subrayarlo”, advierte Meyer.

4. Dar demasiados detalles

Un relato excesivamente minucioso puede ser sospechoso. Los mentirosos suelen sobrecargar la historia con datos irrelevantes para hacerla más creíble.

5. Usar lenguaje de distanciamiento

Evitan asumirse como protagonistas:

“El vaso se rompió” en lugar de “Rompí el vaso”

“Se cometieron errores” en vez de “Cometimos errores”

6. Relatar todo en un orden perfecto

Las historias falsas suelen ser demasiado cronológicas. En la vida real, los recuerdos sinceros suelen ser desordenados.

7. Usar respuestas defensivas

En lugar de responder, atacan:

“¿Me estás acusando?”

“No puedo creer que dudes de mí”

8. Emplear frases genéricas o evasivas

Respuestas vagas como:

“No recuerdo bien”

“No sabría decirte”

“Eso no es importante”

9. Cambiar sutilmente los tiempos verbales

Pasar del presente al pasado o viceversa puede indicar incomodidad o improvisación en el relato.

10. Negaciones innecesarias o reiteradas

Repetir el “no” más de lo habitual:

“No, no, no hice nada”

“Jamás, nunca, para nada”

Una clave fundamental

Pamela Meyer remarca que no existe una palabra mágica para detectar mentiras. La clave está en observar patrones repetidos, analizar el contexto y detectar incoherencias entre el contenido del discurso y la forma en que se expresa.

Escuchar con atención sigue siendo la mejor herramienta para descubrir cuándo alguien no está diciendo la verdad.

Mira la programación en Red Uno Play