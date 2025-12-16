TEMAS DE HOY:
Cierra el año con buena energía: 5 rituales fáciles para hacer en casa

El cambio de año es un momento ideal para reflexionar, agradecer y dejar ir lo que ya no sirve. La astróloga Flor Sánchez propone cinco rituales fáciles basados en los cuatro elementos para renovar la energía y preparar un 2026 positivo.

Silvia Sanchez

16/12/2025 12:04

Imagen captura RR.SS.
Mundo

El final del año funciona como un portal simbólico: un momento para revisar lo vivido, agradecer lo aprendido y abrir espacio a lo nuevo. Además del balance mental y emocional, muchas personas eligen acompañar este tránsito con rituales sencillos que ordenen la energía, limpien lo estancado y ayuden a enfocar la intención para el próximo ciclo.

“Un ritual es un acto consciente que organiza nuestra mente, nuestras emociones y nuestra presencia. Cuando ritualizamos, damos forma a lo que sentimos y generamos coherencia interna. Y cuando estamos en coherencia, todo fluye distinto”, explica la astróloga Flor Sánchez.

Los rituales se inspiran en los cuatro elementos, cada uno asociado a una energía particular:

  • Fuego: acción y deseo

  • Tierra: materialización y constancia

  • Agua: emociones y limpieza interna

  • Aire: claridad mental y nuevas perspectivas

Se pueden realizar según tu signo (Sol, Luna o Ascendente) o simplemente según la energía que sientas más presente al cerrar el año.

Ritual de Fuego

Ideal para: Aries, Leo y Sagitario, o quienes necesitan impulso y creatividad.
Cómo hacerlo:

  1. Enciende una vela roja, naranja o blanca.

  2. Escribe en un papel la acción que deseas iniciar en 2026.

  3. Acerca el papel a la llama sin quemarlo y lee en voz alta: “Activo mi energía. Enciendo mi camino”.

  4. Guarda el papel en tu cartera, agenda o altar.

Este ritual moviliza la intención, la acción y el movimiento.

Ritual de Tierra

Ideal para: Tauro, Virgo y Capricornio, o quienes buscan orden y constancia.
Cómo hacerlo:

  1. Llena un frasco o maceta con tierra.

  2. Entierra un papel con una meta concreta y realista que quieras manifestar.

  3. Riega con un chorrito de agua mientras dices: “Lo que deseo, construyo. Lo que construyo, crece”.

  4. Coloca el frasco en un lugar estable del hogar.

Este ritual ayuda a materializar objetivos paso a paso.

Ritual de Agua

Ideal para: Cáncer, Escorpio y Piscis, o quienes necesitan liberar emociones.
Cómo hacerlo:

  1. Llena un bowl con agua tibia, sal marina y unas gotas de lavanda u otro aroma.

  2. Escribe en un papel la emoción que quieras drenar y sumérgelo hasta que se disuelva.

  3. Mientras observas cómo se diluye, pronuncia: “Lo que pesa se disuelve. Mi energía se purifica”.

  4. Descarta el agua en una maceta o en el patio.

Este ritual mueve emoción, suavidad y limpieza interna.

Ritual de Aire

Ideal para: Géminis, Libra y Acuario, o quienes buscan claridad y enfoque.
Cómo hacerlo:

  1. Abre ventanas para que circule el aire.

  2. Enciende un sahumerio.

  3. Escribe una frase guía para el año nuevo, como “Confío en mis ideas”.

  4. Léela en voz alta tres veces y colócala en un lugar visible.

Este ritual fomenta claridad, visión y foco mental.

Ritual Final con los Cuatro Elementos

Para un cierre profundo, integra los cuatro elementos:

  1. Arma un pequeño altar con una vela (fuego), un vaso de agua (agua), tierra o sal (tierra) y sahumerio o perfume (aire).

  2. Enuncia: qué acción iniciar (fuego), qué materializar (tierra), qué emoción sanar (agua) y qué claridad buscar (aire).

  3. Con manos en el corazón y ojos cerrados, pronuncia:
    “Integro lo que fui, agradezco lo que aprendí y me abro a lo que viene. Mi energía queda alineada y en paz”.

  4. Apaga la vela o deja que se consuma y limpia suavemente el espacio con las manos diciendo: “Hecho está”.

Un cierre simbólico que alinea la mente, emociones y espíritu para comenzar el año con energía renovada.

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

