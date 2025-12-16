Cierra el año con buena energía: 5 rituales fáciles para hacer en casa

El cambio de año es un momento ideal para reflexionar, agradecer y dejar ir lo que ya no sirve. La astróloga Flor Sánchez propone cinco rituales fáciles basados en los cuatro elementos para renovar la energía y preparar un 2026 positivo.
16/12/2025 12:04
Escuchar esta nota
El final del año funciona como un portal simbólico: un momento para revisar lo vivido, agradecer lo aprendido y abrir espacio a lo nuevo. Además del balance mental y emocional, muchas personas eligen acompañar este tránsito con rituales sencillos que ordenen la energía, limpien lo estancado y ayuden a enfocar la intención para el próximo ciclo.
“Un ritual es un acto consciente que organiza nuestra mente, nuestras emociones y nuestra presencia. Cuando ritualizamos, damos forma a lo que sentimos y generamos coherencia interna. Y cuando estamos en coherencia, todo fluye distinto”, explica la astróloga Flor Sánchez.
Los rituales se inspiran en los cuatro elementos, cada uno asociado a una energía particular:
Fuego: acción y deseo
Tierra: materialización y constancia
Agua: emociones y limpieza interna
Aire: claridad mental y nuevas perspectivas
Se pueden realizar según tu signo (Sol, Luna o Ascendente) o simplemente según la energía que sientas más presente al cerrar el año.
Ritual de Fuego
Ideal para: Aries, Leo y Sagitario, o quienes necesitan impulso y creatividad.
Cómo hacerlo:
Enciende una vela roja, naranja o blanca.
Escribe en un papel la acción que deseas iniciar en 2026.
Acerca el papel a la llama sin quemarlo y lee en voz alta: “Activo mi energía. Enciendo mi camino”.
Guarda el papel en tu cartera, agenda o altar.
Este ritual moviliza la intención, la acción y el movimiento.
Ritual de Tierra
Ideal para: Tauro, Virgo y Capricornio, o quienes buscan orden y constancia.
Cómo hacerlo:
Llena un frasco o maceta con tierra.
Entierra un papel con una meta concreta y realista que quieras manifestar.
Riega con un chorrito de agua mientras dices: “Lo que deseo, construyo. Lo que construyo, crece”.
Coloca el frasco en un lugar estable del hogar.
Este ritual ayuda a materializar objetivos paso a paso.
Ritual de Agua
Ideal para: Cáncer, Escorpio y Piscis, o quienes necesitan liberar emociones.
Cómo hacerlo:
Llena un bowl con agua tibia, sal marina y unas gotas de lavanda u otro aroma.
Escribe en un papel la emoción que quieras drenar y sumérgelo hasta que se disuelva.
Mientras observas cómo se diluye, pronuncia: “Lo que pesa se disuelve. Mi energía se purifica”.
Descarta el agua en una maceta o en el patio.
Este ritual mueve emoción, suavidad y limpieza interna.
Ritual de Aire
Ideal para: Géminis, Libra y Acuario, o quienes buscan claridad y enfoque.
Cómo hacerlo:
Abre ventanas para que circule el aire.
Enciende un sahumerio.
Escribe una frase guía para el año nuevo, como “Confío en mis ideas”.
Léela en voz alta tres veces y colócala en un lugar visible.
Este ritual fomenta claridad, visión y foco mental.
Ritual Final con los Cuatro Elementos
Para un cierre profundo, integra los cuatro elementos:
Arma un pequeño altar con una vela (fuego), un vaso de agua (agua), tierra o sal (tierra) y sahumerio o perfume (aire).
Enuncia: qué acción iniciar (fuego), qué materializar (tierra), qué emoción sanar (agua) y qué claridad buscar (aire).
Con manos en el corazón y ojos cerrados, pronuncia:
“Integro lo que fui, agradezco lo que aprendí y me abro a lo que viene. Mi energía queda alineada y en paz”.
Apaga la vela o deja que se consuma y limpia suavemente el espacio con las manos diciendo: “Hecho está”.
Un cierre simbólico que alinea la mente, emociones y espíritu para comenzar el año con energía renovada.
