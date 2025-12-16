IA revela el top 10 de carreras universitarias con mayor proyección en 2026

La inteligencia artificial indica que las carreras relacionadas con tecnología, salud, energías renovables y análisis de datos serán las más demandadas en 2026. Estas profesiones prometen alta empleabilidad y crecimiento a nivel global.
16/12/2025 11:49
Si estás pensando en iniciar una carrera universitaria en 2026, la inteligencia artificial puede guiarte hacia áreas que responden a tendencias globales como la automatización, la transición energética, la salud digital y la ciberseguridad.
1. Ingeniería en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Con el aumento de la automatización, las empresas requerirán especialistas capaces de diseñar, entrenar y supervisar sistemas de IA, consolidándose como una de las profesiones con mayor proyección internacional.
2. Ingeniería de Prompts
Esta carrera emerge con fuerza ante la rápida adopción de IA, y su crecimiento se refleja en estudios como el CEO Study de IBM, que indica que el 50% de los directivos en América Latina planea contratar perfiles relacionados con inteligencia artificial en 2025.
3. Ciencia de Datos y Analítica
El análisis predictivo es clave para la toma de decisiones empresariales. Quienes dominen estadística, programación y manejo de datos tendrán oportunidades en cualquier sector.
4. Ciberseguridad
La digitalización masiva y el aumento de ataques cibernéticos hacen de este perfil un perfil imprescindible con gran déficit de talento a nivel mundial.
5. Ingeniería de Software (Cloud y arquitecturas distribuidas)
El desarrollo de software sigue siendo esencial, con especial foco en cloud computing, microservicios y DevOps.
6. Biotecnología y Bioingeniería
Con la medicina personalizada, terapias génicas y soluciones agrícolas avanzadas en expansión, habrá demanda en laboratorios, startups y hospitales.
Bill Gates, a través de su fundación, invierte en biotecnología aplicada a salud y agricultura, consolidando este sector como estratégico.
7. Energías Renovables e Ingeniería Ambiental
Perfiles especializados en solar, eólica, hidrógeno verde y eficiencia energética serán clave para la transición hacia un mundo sostenible.
8. Medicina y Enfermería con competencias digitales
La salud sigue siendo prioritaria, ahora combinada con telemedicina, IA diagnóstica y dispositivos inteligentes.
9. Psicología con especialización en comportamiento digital
La tecnología impacta en la salud mental y genera demanda de profesionales que comprendan adicciones digitales, bienestar y neurociencia.
Mireia Cabero, experta en psicología, señala que la IA puede ser una herramienta valiosa para evaluación y análisis, aliviando la presión sobre sistemas públicos saturados.
10. Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) y Logística
UX/UI: Cada vez más empresas necesitan diseñadores que hagan productos intuitivos y humanos.
Logística y gestión de cadenas de suministro: La globalización y el comercio electrónico requieren expertos en optimización, robótica logística y análisis de flujos.
