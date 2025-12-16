TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular Triple crimen en Abapó

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

IA revela el top 10 de carreras universitarias con mayor proyección en 2026

La inteligencia artificial indica que las carreras relacionadas con tecnología, salud, energías renovables y análisis de datos serán las más demandadas en 2026. Estas profesiones prometen alta empleabilidad y crecimiento a nivel global.

Silvia Sanchez

16/12/2025 11:49

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Si estás pensando en iniciar una carrera universitaria en 2026, la inteligencia artificial puede guiarte hacia áreas que responden a tendencias globales como la automatización, la transición energética, la salud digital y la ciberseguridad.

1. Ingeniería en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

Con el aumento de la automatización, las empresas requerirán especialistas capaces de diseñar, entrenar y supervisar sistemas de IA, consolidándose como una de las profesiones con mayor proyección internacional.

2. Ingeniería de Prompts

Esta carrera emerge con fuerza ante la rápida adopción de IA, y su crecimiento se refleja en estudios como el CEO Study de IBM, que indica que el 50% de los directivos en América Latina planea contratar perfiles relacionados con inteligencia artificial en 2025.

3. Ciencia de Datos y Analítica

El análisis predictivo es clave para la toma de decisiones empresariales. Quienes dominen estadística, programación y manejo de datos tendrán oportunidades en cualquier sector.

4. Ciberseguridad

La digitalización masiva y el aumento de ataques cibernéticos hacen de este perfil un perfil imprescindible con gran déficit de talento a nivel mundial.

5. Ingeniería de Software (Cloud y arquitecturas distribuidas)

El desarrollo de software sigue siendo esencial, con especial foco en cloud computing, microservicios y DevOps.

6. Biotecnología y Bioingeniería

Con la medicina personalizada, terapias génicas y soluciones agrícolas avanzadas en expansión, habrá demanda en laboratorios, startups y hospitales.

Bill Gates, a través de su fundación, invierte en biotecnología aplicada a salud y agricultura, consolidando este sector como estratégico.

7. Energías Renovables e Ingeniería Ambiental

Perfiles especializados en solar, eólica, hidrógeno verde y eficiencia energética serán clave para la transición hacia un mundo sostenible.

8. Medicina y Enfermería con competencias digitales

La salud sigue siendo prioritaria, ahora combinada con telemedicina, IA diagnóstica y dispositivos inteligentes.

9. Psicología con especialización en comportamiento digital

La tecnología impacta en la salud mental y genera demanda de profesionales que comprendan adicciones digitales, bienestar y neurociencia.

Mireia Cabero, experta en psicología, señala que la IA puede ser una herramienta valiosa para evaluación y análisis, aliviando la presión sobre sistemas públicos saturados.

10. Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI) y Logística

  • UX/UI: Cada vez más empresas necesitan diseñadores que hagan productos intuitivos y humanos.

  • Logística y gestión de cadenas de suministro: La globalización y el comercio electrónico requieren expertos en optimización, robótica logística y análisis de flujos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD