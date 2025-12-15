Un video inusual captó la atención global, mostrando la asombrosa reacción de un grupo de vacas durante el reciente terremoto de magnitud 7.6 que sacudió Japón. Las imágenes, registradas por una cámara de vigilancia en un establo, se hicieron virales por ser un sorprendente testimonio del instinto animal frente a los fenómenos naturales.

La inmediata reacción captada en video

El video, filmado en un granero, muestra a varias vacas descansando plácidamente en sus corrales. En un inicio, la escena es de total calma. Sin embargo, en cuestión de segundos, la tranquilidad se interrumpe: las vacas, dormidas o en reposo, perciben las vibraciones del movimiento telúrico y reaccionan de forma inmediata y abrupta.

El grupo de animales se levanta de golpe, mostrando claros signos de alerta ante el inicio del sismo, cuya intensidad alcanzó los 7.6 grados, informa el portal Azteca Guerrero.

¿Instinto pre-sísmico?

Si bien existen numerosos reportes y documentación sobre cómo algunos animales parecen detectar cambios ambientales o vibraciones previas a un movimiento telúrico, los registros visuales de este tipo de reacciones no son habituales, lo que ha generado gran interés y curiosidad entre sismólogos y el público.

El video sirve como un potente recordatorio del avanzado instinto que poseen los animales, quienes, al parecer, tienen una sensibilidad mucho mayor para reaccionar de forma inmediata frente a fenómenos naturales inesperados.

La escena fue compartida en plataformas digitales, generando miles de comentarios sobre la capacidad de estos animales para detectar el peligro.

