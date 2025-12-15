TEMAS DE HOY:
Abundancia en casa: Este es el lugar exacto para poner arroz blanco y atraer dinero

Ubicar un vaso con arroz blanco en el lugar correcto del hogar puede activar la energía de la abundancia y potenciar la prosperidad económica durante todo el 2026, según el Feng Shui.

Silvia Sanchez

15/12/2025 11:58

Imagen referencial. Captura RR.SS.
En el Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, el arroz blanco es un poderoso símbolo de abundancia, sustento y estabilidad económica. Representa alimento asegurado, prosperidad constante y crecimiento material, por lo que su uso consciente dentro del hogar ayuda a activar la energía del dinero y atraer nuevas oportunidades financieras.

Aunque suele asociarse únicamente con la cocina, en el plano energético el arroz funciona como un imán simbólico de riqueza y continuidad. Por ese motivo, colocarlo estratégicamente en casa puede potenciar la abundancia y la fluidez económica durante todo el 2026.

Para obtener mejores resultados, los expertos recomiendan colocar el arroz blanco en un vaso de vidrio transparente, ya que este material simboliza claridad, orden y pureza, cualidades necesarias para que la energía del dinero circule sin bloqueos.

Muchas personas refuerzan este ritual agregando tres monedas chinas dentro del vaso o colocándolo sobre una base roja o dorada, colores asociados a la prosperidad, la suerte y la activación del Chi financiero.

Es importante renovar el arroz periódicamente, sobre todo si se humedece, se quiebra o cambia de color. El arroz limpio y seco simboliza abundancia activa y estabilidad económica constante.

Los mejores lugares para colocar un vaso con arroz blanco y atraer dinero

Puerta de entrada

Es la principal vía de ingreso del Chi al hogar. Colocar el vaso cerca de la puerta ayuda a atraer prosperidad, asegurar ingresos constantes y bloquear energías de escasez.

Cocina

Este espacio representa el alimento y el sustento económico. Ubicar el arroz en la mesada, una repisa o dentro de la alacena refuerza la idea de abundancia permanente.

Área de trabajo o estudio

En el escritorio o biblioteca, el arroz blanco activa oportunidades laborales, crecimiento profesional y claridad para tomar decisiones financieras.

